HALLOWEEN, LA NOTTE DELLE SEGHE - SIETE STUFI DEI SOLITI HORROR? POTETE VIRARE ALLA VERSIONE PORNO DEI CLASSICI FILM: C’È SEMPRE UN CORRISPETTIVO A LUCI ROSSE, E NON SOLO IN FORMA DI PARODIA - I MIGLIORI SELEZIONATI DA BARBARA COSTA: DA “FUCKENSTEIN" A “SUCKULA" (RIVISITAZIONE DI DRACULA), SPUNTANO DAPPERTUTTO GIOVANI PROTAGONISTE PIÙ ARRAPATE CHE IMPAURITE, PENI GIGANTI CHE UCCIDONO CON IL LORO SPERMA KILLER, STRANI GIOCHI IN CUI SI SALVA SOLO CHI È VERGINE E SE FAI SESSO MUORI...

Barbara Costa per Dagospia - 31 ottobre 2021

whore'ers of halloween

Si salva solo chi è vergine. Se fai sesso, muori. Se è il sequel n.4, ti salvi se sei gay. Mai prendere le scale, per carità, e non dire mai, e dico mai, “torno subito”: perché non torni più! Sono queste le regole di ogni film horror che si rispetti. Le ha dettate Wes Craven, e le sa chi ha visto i suoi "Scream", ma sicuro c’è chi ne sa altre, un po’… alterate, ed è chi ha visto "Cream for Me", una delle trasformazioni porno di Scream, nello specifico quella porno gay, dove Ghostface non ti ammazza se lo servi orale.

Se la notte di Halloween la vuoi passare occhi fissi al video e mani sopra le coperte, a morire di eccitazione e paura, vira a porno horror! C’è grande scelta, dacché non c’è spavento, grido, lama, mostro, che il porno non abbia a sé pervertito. Non c’è horror che non abbia il suo corrispettivo porno, e non sempre e solo in forma di parodia.

Il porno ha versioni horror fedeli alle originali ma sessualmente sviluppate, come "Halloween XXX", di Jim Powers, che rimane vicino all’azione dell’"Halloween" di John Carpenter, mescolando scene di sesso a scene di urla e violenza convincente: ligio alle regole dell’horror è Jim Powers anche nel finale, quando il corpo dell’assassino creduto morto non si trova più.

scream halloween

E però il porno in larga parte rilascia varianti horror che smontano e ridicolizzano l’orrore archetipo in tutto il suo pauroso vigore. Si prenda "The XXXorcist", trasposizione hot de "L’esorcista", dove l’esorcismo è nel sesso e nel nerbo con cui si "liberano" donne arrapate, e nella quantità spaventosa di sperma usato a mo' di schifezze che dalla bocca della Reagan nemmeno adolescente di William Friedkin escono, mentre nella bocca e non solo di una Reagan resa porno e resa donna entrano.

"Orgy University" è la rielaborazione porno di "Carrie": ma se nel film di Brian De Palma a Carrie vengono tirati assorbenti e al ballo le gettano addosso sangue di maiale, qui è bullizzata a sperma. La Carrie porno si vendica usando i suoi poteri paranormali "sottomettendo" i suoi nemici a un’orgia.

halloween sophie dee freddy krueger (2)

Se alcuni pornografi mutano il titolo ad hoc ("Le p*ttane hanno gli occhi" è la trasposizione porno de "Le colline hanno gli occhi", "Fuckenstein" quella di "Frankenstein", "Suckula" del classico "Dracula", la cui prima porno traduzione è del 1973), e vanno di pene e vagine larghi nelle trame, rendendole leggere, e trash, e riducendo un cult in un film porno non avente quasi più nulla a che fare con l’originale (nel Frankenstein firmato Joanna Angel, girato in bianco e nero, il mostro è intenzionalmente creato dallo scienziato per contentare le voglie di doppia penetrazione della moglie), altri lasciano intatto il titolo originale, gli allacciano le tipiche XXX, orgasmando storie e personaggi al loro più lascivio volere (ne "Lo Squalo XXX", a un certo punto entrano in scena sinuose sirene ossessionate dai p*mpini).

halloween schizoid twins

Hustler ha distribuito porno horror parodie di "Psyco", "Il Silenzio degli Innocenti", e di "Venerdì 13" (e qui il lago è infestato dal fantasma di un uomo lì annegato, maledetto per il suo pene gigante, che si vendica di chi nei pressi del lago campeggia, uccidendo col suo sperma killer).

Ma il mostro più porno horror utilizzato non è Jason bensì lui, Freddy Krueger! Chi lo dice che le dita a lame di Freddy facciano paura? Ma quali pornostar che fuggono da Freddy terrorizzate, è tutta scena, loro lo aspettano sveglie e pronte e nude a letto, per sc*parselo e mica in sogno.

Una di loro, la super tettona Sophie Dee, lei le dita lamate di Freddy se le mette in bocca, se le passa sui seni, ma è per ciò che Freddy ha tra le gambe che Sophie grida, di piacere, e ambo i lati. Se nei porno Freddy non fa paura, Freddy nei porno non sempre è maschio e non sempre è etero: ragazze con il suo stesso consunto maglione a righe si incrociano a colleghe con la maschera di Jason in scissoring da brivido: se la lingua del "vero" Freddy non ha rivali in lunghezza e lestezza, quelle delle sue alias porno non scherzano. E mirano ai clitoridi.

halloween freddy krueger lesbian porn video 2

Tra i lesbo-horror, eccellono le sorellastre-vampire. Nel porno la mummia è donna dal corpo risvegliato a fami avide. Nel porno le gemelle di "Shining" sono cresciute, e in un caso sono Eveline e Silvia Dellai "Schizoid Twins". E ci sono porno horror in cui saltano tutte le regole, si f*tte il pagliaccio IT, e non c’è via di scampo, perché "I Know Who You Fucked Last Halloween”.

Il porno-horror è alta e peculiare specialità del JAV, del porno giapponese, in quantità davvero non irrisoria, ma pure in codici porno e horror che nulla hanno a che fare con quelli occidentali. Il porno horror ha la sua suspense se è amatorial, e qui infestato di conturbanti streghe che si sc*pano zombie, scheletri, si sesso-sfregano a zucche.

Eccole, le zucche, protagoniste di Halloween e di Halloween porn-video: zucche da leccare, da strusciare, zucche sex toys in cui il pene infilare, masturbare, in zuccosi glory-hole. La notte di Halloween, le natiche le tue o del tuo/a partner a zucca le puoi imbellettare, e chi è capace twerkare, attingendo a specifici tutorial. E, se sei un feticista, e una zucca te la vuoi tr*mbare, pure questo tu puoi fare: guarda quanti video di tal sesso ortaggioso girano, credevi sul serio di essere il primo?

