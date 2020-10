MONTE DEI BUFFI - DOPO LA CONDANNA DI PROFUMO E VIOLA, ''BLOOMBERG'' PARLA DI UN AUMENTO DI CAPITALE DA 1,5 MILIARDI PER MPS (PAGA LO STATO). LUNEDÌ CDA STRAORDINARIO DOPO LA DECISIONE DI ULTERIORI ACCANTONAMENTI, STIMATI IN 410 MILIONI, PER FAR FRONTE AI RISCHI LEGALI DOPO LE SENTENZE AGLI EX MANAGER - LA BANCA È GIÀ REDUCE DA UN PRIMO SEMESTRE IN ROSSO PER 1,1 MILIARDI DI EURO