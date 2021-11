HANNO STACCATO LA CORRENTE A MEDIASET! – JIMMY GHIONE PERCULA BARBARA D'URSO SU INSTAGRAM PUBBLICANDO UNA FOTO DELLA PRESENTATRICE CON E SENZA LE ABBAGLIANTI LUCI DI COLOGNO MONZESE SPARATE IN VISO: IN UNA SI VEDONO TUTTI I DIFETTI, L’ALTRA INVECE È UNO DEI TANTI SMALTATISSIMI SELFIE PUBBLICATI DA “BARBARIE” - COSA AVRA' FATTO LA D'URSO PER MERITARE UN SIMILE TRATTAMENTO DALL'INVIATO DI "STRISCIA"?

Filippo Limoncelli per www.blitzquotidiano.it

le foto di barbara d'urso pubblicate da jimmy ghione

Jimmy Ghione ha preso di mira Barbara D’Urso, pubblicando su Instagram due foto a confronto della famosa conduttrice e a corredo la scritta: “Quando salta la luce…”. Insomma, una critica di certo non velata per mettere in risalto i “difetti” della D’Urso.

Barbara D’Urso, la foto a fari spenti postata da Jimmy Ghione

L’inviato di Striscia la Notizia ha pubblicato un collage della conduttrice. Una foto senza filtri né trucco ed uno dei tanti selfie che la conduttrice condivide con i suoi milioni di follower.

ghione_ftg

“Quando salta la luce…“, è stata la didascalia che ha accompagnato il post. I social però non hanno gradito l’attacco di Ghione. “L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere”, ha scritto una donna. E c’è chi ha aggiunto: “Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo”.

Jimmy Ghione contro la D’Urso, non è la prima volta

Barbara D'Urso

Non è la prima volta che Jimmy Ghione se la prende con Barbara D’Urso. Già in passato l’inviato di Striscia l’aveva criticata sempre sui suoi canali social. Non è chiaro però il movente che ha spinto Ghione a pubblicare le foto.

barbara d'urso barbara d'urso barbara d'urso 1 barbara d'urso barbara d'urso 4 guendalina canessa a pomeriggio cinque 13 barbara d'urso contro iconize 3 barbara d'urso 1 barbara d'urso barbara d'urso