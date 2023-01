HARRY A PEZZI! – LE SPARATE NELL’AUTOBIOGRAFIA DEL PRINCIPE HARRY HANNO FATTO INCAZZARE TUTTI – GLI ADDETTI AI LIVORI DI CORTE SUSSURRANO CHE TRA LUI E RE CARLO ORMAI LA STRAPPO È INSANABILE (“LA REGINA ALMENO È MORTA PRIMA E SI È RISPARMIATA QUESTO SPETTACOLO”) – IL “SUN” SCRIVE CHE IL PRINCIPE RIBELLE "È DIVENTATO UN PERSONAGGIO CONSUMATO DALLA RABBIA” - AMMETTENDO DI AVER UCCISO 25 MILIZIANI IN AFGHANISTAN, OLTRE A MANDARE SU TUTTE LE FURIE L’ESERCITO, HARRY E' STATO ACCUSATO DI ESSERE UN TRADITORE. ORA DOVRÀ RAFFORZARE LA SUA SICUREZZA VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Harry a pezzi. Il controverso e ribelle principe dei Windsor è sommerso dalle critiche in Inghilterra. Persino media e commentatori spesso concilianti con i Sussex stavolta sono svaniti. Perché Harry, con le esplosive e devastanti rivelazioni contenute nel suo libro Spare. Il minore ha scandalizzato tutti o quasi. La sua reputazione è ora marchiata da un'accusa pesantissima: traditore. Molto probabilmente imperdonabile. […]

Fonti reali che conoscono i due figli del monarca e di Lady D raccontano al Daily Mirror che, dopo l'ultimo tsunami mediatico, «non ci sarà mai più una riconciliazione per Harry. Ciò che ha commesso è incomprensibile e molto probabilmente imperdonabile. Le sue parole sono così cattive e mirate. Quasi sicuramente, se ne pentirà amaramente. Ha superato troppe linee rosse nel libro».

Altre fonti reali, sempre al Mirror, raccontano che William sarebbe «distrutto» dalle rivelazioni del fratello minore, mentre un altro insider parla di «distorsione della realtà» da parte di Harry. Un anonimo servitore della defunta Regina sottolinea invece al Daily Mail che, se fosse ancora viva, Elisabetta II sarebbe rimasta allibita dal comportamento del nipote: «Almeno è morta prima e si è risparmiata questo spettacolo penoso».

In un editoriale della direzione, il tabloid Sun scrive che oramai il principe ribelle «è diventato un personaggio pietoso, consumato dalla rabbia». Ma Harry, soldato di Sua Maestà tra 2007 e 2008 e 2012 e 2013, è oramai un traditore anche per l'esercito e diversi politici conservatori britannici.

L'autobiografia del duca del Sussex contiene infatti anche la sensazionale ammissione di aver ucciso almeno 25 miliziani in Afghanistan: «Per me erano pedine, non esseri umani». La reazione dell'ex colonnello britannico e suo superiore in Afghanistan, Richard Kemp, insieme a quella del pari in Iraq Tim Collins, è un eccezionale flagello: «Harry ha tradito i suoi compagni e l'esercito britannico che rispetta sempre la vita umana.

Così ha messo a repentaglio anche la sua sicurezza personale», che a questo punto dovrà essere sensibilmente intensificata (a spese di Harry e Meghan, dopo l'addio alla Corona) visto che alcuni estremisti potrebbero vendicarsi: «Si è dato la zappa sui piedi», aggiunge Kemp. Anche l'ex marine, amico e idolo di Harry, Ben McBean, braccio e gamba persi in Afghanistan, asfalta il principe: «Harry, ti voglio bene. Ora però, per favore, taci!». […]

