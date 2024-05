HENGER GAMES! - "NON È VERO CHE È STATO SCHICCHI A SPINGERMI VERSO L'HARD. È STATA UNA MIA DECISIONE DOPO TANTI ANNI CHE MI CHIAMAVANO GIÀ PORNOSTAR" - EVA HENGER CONFESSIONS: " MI FERMAVANO PER STRADA E MI DICEVANO CHE AVEVANO VISTO TUTTI I MIEI FILM, IO NON AVEVO ANCORA GIRATO NIENTE. È STATA UNA PROVA. HO PENSATO: ‘SE MOANA PUÒ FARLO POSSO FARLO PURE IO’. INVECE NO, NON POTEVO. NON MI TROVAVO BENE. FORSE PERCHÉ…"

Eva Henger ha rivelato di essere rimasta leggermente zoppa dopo il terribile incidente in cui è stata coinvolta nel 2022 in Ungheria e che costò la vita a due persone.

L’amore con Schicchi

"Era dolce, tante persone pensano che Riccardo Schicchi fosse una persona viscida. Tante volte appariva attraverso le sue interviste diverso da quello che era”, ha detto, rivelando di essersi innamorata di Schicchi "gradualmente"[…]

LA SCELTA DELL’HARD

Eva Henger ha spiegato di non aver partecipato a molte pellicole hard. "Ho fatto quattro o cinque film, poi hanno montato e rimontato e hanno fatto delle cose... ne sono usciti diciannove o venti addirittura", ha sottolineato, per poi sfatare un luogo comune: non fu Schicchi a spingerla verso l'hard: “Non è stato lui, è stata una mia decisione dopo tanti anni che tutti mi chiamavano già pornostar. Mi fermavano per strada e mi dicevano che avevano visto tutti i miei film, io non avevo ancora girato niente".

UNA PROVA

"È stata una prova, pensavo che fosse più facile. Per me è stata una prova lavorativa. Ho pensato: ‘Se Moana può farlo posso farlo pure io’. Invece no, non potevo. Non mi trovavo bene. Forse perché ero già madre, ero diversa", ha continuato.

"Era difficile. Se avevo difficoltà a spogliarmi? Quello no. Ma concedermi e non essere più padrona della situazione mi ha dato sempre fastidio", ha concluso.

LA CONFESSIONE

Monica Setta le ha poi chiesto che rapporto abbia oggi col suo corpo: "In quest’ultimo periodo un po' litighiamo perché non ho tempo di fare palestra", ha detto, prima di rivelare che la tragedia di due anni fa le ha lasciato conseguenze permanenti: "In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale. Poi ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa".[…]

