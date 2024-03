11 mar 2024 15:50

GLI HEZBOLLAH MAL SOPPORTANO LA LIBERTA’ DI STAMPA - LAYAL ALEKHTIAR, GIORNALISTA E CONDUTTRICE DELLA TV LIBANESE, È RICERCATA DAL TRIBUNALE MILITARE DI BEIRUT PER AVER INTERVISTATO IN DIRETTA UN MILITARE ISRAELIANO – IL COLLOQUIO E’ ANDATO IN ONDA ALL'INIZIO DELLA GUERRA DI NETANYAHU CONTRO HAMAS – LEI SI GIUSTIFICA: “HO POSTO TUTTE LE DOMANDE NECESSARIE. NON L’HO ELOGIATO, MA NON L’HO NEMMENO INSULTATO..."