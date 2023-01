HOLLYWOOD CI PROPINA SEMPRE LA STESSA ROBA: SIAMO PIENI DI SEQUEL – NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NON C’È PIÙ NULLA DI NUOVO (INFATTI IN PROGRAMMAZIONE C'È AVATAR 2 E FINO A POCO TEMPO FA C'ERA IL SECONDO CAPITOLO DI TOP GUN). I PRODUTTORI SPREMONO LE VECCHIE SAGHE DI SUCCESSO FINO ALL’ULTIMA GOCCIA DI SANGUE PER FARE UN FILM DI SUCCESSO - ALCUNI ESEMPI: NEI PROSSIMI MESI RIDLEY SCOTT HA INTENZIONE DI PREPARARE IL GLADIATORE 2, OCEAN’S ELEVEN VERRÀ RIGIRATO CON RYAN GOSLING E WHOOPI GOLDBERG È AL LAVORO SU SISTER ACT 3…

Estratto dell'articolo di Alessandra De Tommasi per “la Repubblica”

tom cruise top gun maverik

A volte ritornano. Altre, invece, non sono mai andati via: i fenomeni del box office tendono a battere cassa il più possibile, anche se a volte si prendono del tempo, come dimostrano Maverick e Avatar 2. Whoopi Goldberg è al lavoro su Sister Act 3, con un solo desiderio: la presenza della Madre superiora Maggie Smith (30 anni dopo).

Ne sono passati 23 da Il gladiatore, ma solo ora Ridley Scott prepara il sequel forse protagonista Paul Mescal, star di Normal People per Lionsgate+. E che dire di Ocean's Eleven? In principio fu Frank Sinatra, poi arrivò George Clooney con passaggio di testimone a Sandra Bullock e ora tocca a Ryan Gosling, che a marzo inizierà le riprese accanto a Margot Robbie, già sua partner in Barbie.

whoopi goldberg 2

Parlando di sequel, prequel e reboot il pensiero corre subito ai cinecomic, una certezza in termini di profitti, ma non sono gli unici. E sì, nei prossimi mesi torneranno Aquaman, Ant-Man, I guardiani della galassia, Joker (con Lady Gaga) e Shazam, ma la sfida all'ultimo biglietto prevede molti illustri sfidanti, svelati alle Giornate di cinema di Sorrento di Anec (Associazione nazionale esercenti cinema). [..]

ocean’s eleven

Tom Cruise ha scelto Venezia in piena pandemia per Mission: Impossibile - Dead Reckoning - part 1 (13 luglio), Denzel Washington invece ha preferito la costiera amalfitana per The Equalizer 3 e già ci si chiede se Mel Gibson, dopo la Basilicata per La passione di Cristo, per il sequel sulla Resurrezione a 20 anni di distanza opterà ancora per una cornice italiana. Intanto la versione live action de La Sirenetta (24 maggio) ha puntato sulle acque cristalline della Sardegna per ambientare le avventure di Ariel (Halle Bailey). [...]

mission impossible

In alcuni casi il progetto sembra un disperato e ambizioso tentativo di ridare linfa a saghe dal passato di successo, come Transformers: il risveglio (8 giugno) o Scream 6 (9 marzo). In altri, invece, si attinge dalla letteratura, come confermano I tre moschettieri - D'Artagnan (in sala ad aprile) con Vincent Cassel e Louis Garrel. [...]

AVATAR THE WAY OF WATER 2