HOLLYWOOD DESNUDA - IL NUDO ARTISTICO NON ESISTE, E’ SOLO VOYEURISMO E VENDITA DI BIGLIETTI, TRA L’ALTRO TI ROVINA LA CARRIERA COME ACCADDE ALLA PROTAGONISTA DI “SHOWGIRLS” CHE SI RITROVO’ A FARE UN SOFT-PORNO CON LECCATE DI PALI E SESSO LESBO - SI TRATTA DI PRODUTTORI “LIBERALI” CHE CONVINCONO LE DONNE A SPOGLIARSI. LE ATTRICI HANNO ALTRA SCELTA?

Naomi Schaefer Riley per “New York Post”

naomi watts nudi

«E’ stata tutta colpa mia». Il regista Paul Verhoeven si è scusato così con Elizabeth Berkley, attrice che nel 1995 fu scelta come protagonista del film “Showgirls”, ovvero Nomi, aspirante ballerina di Las Vegas che finisce a lavorare in uno strip club. Con scene di nudo, sesso lesbo e leccate di pali, il film fu universalmente stroncato. La Berkley non sapeva che si sarebbe dovuta prestare ad un porno, che oltretutto le ha rovinato la carriera.

Il film divenne cult per i tredicenni forse, ma la Berkley ne uscì distrutta. E non è l’unica che dovrebbe ricevere le scuse da Hollywood. L’industria cinematografica ha fregato un sacco di donne, dicendo loro che la nudità è necessaria alla parte. C’è bisogno di un nudo totale per mostrare una donna che si dispera per la morte di un amico? No, eppure i produttori de “Il Grande freddo” convinsero Glenn Close che fosse fondamentale. La scena di Julianne Moore senza mutande in “America oggi” c’entrava qualcosa?

showgirls2

Si accetta “la nudità se va bene per la parte”, e ogni tanto, raramente, le scene di nudo vengono applaudite dalla critica, vedi Halle Berry che vince l’Oscar per “Monster’s Ball”, talmente esplicito che Angela Bassett rinunciò al ruolo. Siamo onesti, la nudità artistica raramente ha vinto premi. Non è arte ma voyeurismo e vendita di biglietti. Si tratta di produttori “liberali” che convincono le donne a spogliarsi. Le attrici hanno altra scelta?

showgirls

Be’ le tette le hanno mostrate in tante, incluse Charlize Theron, Naomi Watts e Kristen Stewart. Chi non ha rivelato troppo del proprio corpo è Julia Roberts (nonostante abbia interpretato la prostituta più famosa d’America), come Cate Blanchett e Jennifer Lawrence (salvo le foto sexy rubate dal suo telefono e spedite al mondo intero).

Topless fuori contesto e primi piani immotivati sulle tette sono all’ordine del giorno. D’altronde è quello che si fa su internet con i gif, si isola una parte e si manda a ripetizione e gli uomini sembrano felici di vedere le poppe fuori contesto.

kristen stewart topless on the road julianne moore in america oggi topless di charlize theron elizabeth berkley di showgirls elizabeth berkley3 cute babe posing hot blonde actress showing tits showing pussy pole dance 640 14 elizabeth berkley di showgirls glenn close in il grande freddo