HOLLYWOOD NEL PANICO PER LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI – GLI MTV MOVIE AWARDS SONO STATI ASSEGNATI CON UN EVENTO PRE REGISTRATO E MANDATO IN ONDA IN DIFFERITA: LA RETE HA SCELTO UN BASSO PROFILO DOPO CHE DREW BARRYMORE HA DECISO DI NON PRESENTARE LA CERIMONIA COME FORMA DI SOLIDARIETÀ – L’OMAGGIO DI JENNIFER COOLIDGE, PREMIATA COME MIGLIORE COMICA DELL’ANNO: “TUTTE LE BUONE COMMEDIE PARTONO DA UNA BUONA SCENEGGIATURA. MI METTO A FIANCO DELLE MIE SORELLE E DEI MIEI FRATELLI CHE STANNO COMBATTENDO…” - VIDEO

1. LO SCIOPERO DEGLI SCENEGGIATORI RIDIMENSIONA GLI MTV AWARDS

Lucia Magi per l’ANSA

jennifer coolidge mtv movie awards 2023

Niente tappeto rosso, niente parata di divi e interviste. Gli Mtv Movie & Tv Awards di quest'anno non saranno trasmessi in diretta dall'hangar Barker di Santa Monica. I premi verranno assegnati nel corso di un evento registrato e mandato in onda in differita a partire dalle 5 del pomeriggio a Los Angeles (le 2 di notte in Italia).

Ad aver costretto gli organizzatori a ridimensionare il programma è stato lo sciopero degli sceneggiatori che dal 2 maggio protestano contro gli Studios di Hollywood con cui non sono riusciti a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto di categoria. Mtv ha scelto il basso profilo per l'evento di quest'anno, dopo che l'attrice Drew Barrymore ha deciso di non presentare la cerimonia in solidarietà con gli scrittori di cinema e tv della Writers Guild of America (Wga).

tom cruise mtv movie awards 2023

Dopo di lei, si sono sfilate altre celebrità, tra i candidati ai premi e i presentatori che dovevano annunciarli. È il caso di Jamie Lee Curtis. "Avrei indossato un vestito simile a questi delle foto per gli MTV movie awards di quest'anno, ma non potrò andare perché la WGA ha bisogno e merita il mio sostegno", ha scritto su Instagram l'attrice premio Oscar nel 2023.

Il sindacato degli sceneggiatori aveva annunciato che avrebbe manifestato davanti all'hangar in cui si tengono gli MTV Movie & Tv Awards e quindi molti volti dello spettacolo non se la sono sentita di "rompere" io picchetto. Per evitarlo, gli organizzatori hanno prima cancellato il tappeto rosso che normalmente precede il gala e poi hanno deciso di pre-registrare lo show.

drew barrymore mtv movie awards 2023 2

Quella del 2023, doveva essere la prima edizione post pandemica - anche se un test negativo al Covid 19 era richiesto a pubblico e giornalisti per partecipare - e invece, per il quarto anno consecutivo dal 2020, Mtv - proprietà di Paramount Global - si trova obbligata a ridimensionare la cerimonia annuale che premia le serie e i programmi tv più votati dal pubblico.

In Italia, la premiazione va in onda su Mtv (canale Sky 131 e in streaming su Now) e su Mtv Music (canale Sky 132 e 704) dalle 2 dell'8 maggio. La replica con sottotitoli sarà trasmessa lunedì alle 21.00 su Mtv e alle 22.00 su MTV Music, martedì 9 maggio alle 21.00 su VH1 (canale Sky 715 e canale 167 del digitale terrestre) e su Comedy Central (canale Sky 129) mercoledì 10 maggio dalle 22.00. Lo show sarà disponibile su Paramount+.

2. MTV MOVIE & TV AWARDS, VINCONO 'THE LAST OF US' E 'SCREAM 6'

pedro pascal mtv movie awards 2023 2

(ANSA) - 'Scream VI' è il miglior film dell'anno e 'The Last of Us' vince come miglior serie televisiva. Sono i premi principali degli Mtv Movie & Tv Awards, che quest'anno non sono stati assegnati nel corso di una cerimonia in diretta, ma annunciati con uno speciale registrato.

L'edizione 2023 doveva decretare il ritorno in grande stile dello spettacolo dal vivo, dopo tre anni segnati dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19.

Ma a guastare i piani degli organizzatori è intervenuto lo sciopero degli sceneggiatori, che rivendicano adeguamenti salariali e diritti di autore più alti nel loro contratto con gli Studios. Gli Mtv Movie & Tv Awards sono assegnati dal voto del pubblico e sono andati tra gli altri a Jenna Ortega, come miglior performance nella serie "Mercoledì", a Tom Cruise come miglior interprete nel film "Top Gun: Maverick" e a Joseph Quinn come miglior rivelazione in "Stranger Things".

3. SCIOPERO SCENEGGIATORI, COOLIDGE SOLIDALE AGLI MTV AWARD

jennifer coolidge mtv movie awards 2023 1

(ANSA) - "Tutte le buone commedie cominciano con una buona sceneggiatura". L'attrice Jennifer Coolidge ha espresso solidarietà agli scrittori in sciopero contro gli Studios per il rinnovo del contratto, accettando il premio al miglior comedian dell'anno, il "Comedian genius", attribuito nel corso degli Mtv Movie & TV Award. Il discorso non era in diretta, ma registrato.

Come gli altri premiati finora, l'attrice di The White Lotus ha mandato un video di ringraziamento. Mentre teneva in mano il trofeo, un sacchetto di popcorn dorato, ha detto: "Sono orgogliosa di far parte della Sag - il sindacato degli attori che ha ufficialmente espresso vicinanza ai colleghi in mobilitazione - e mi metto a fianco delle mie sorelle e dei miei fratelli della Wga, che stanno combattendo perché ovunque vengano rispettati i diritti degli artisti.

scream mtv movie awards 2023

Shakespeare ha scritto: 'The play's the thing'. Senza mettergli in bocca parole mie, penso che intendesse dire: 'The play's everything'", ha concluso alzando il premio, "che accetto con particolare allegria perché è fatto del mio cibo preferito: i popcorn!". Gli Mtv Movie & TV Award stanno andando in onda su Mtv (canale Sky 131 e in streaming su Now) e su Mtv Music (canale Sky 132 e 704) in formato registrato. In seguito alla decisione di molte celebrities di non partecipare dal vivo per solidarietà allo sciopero, Paramount, che possiede Mtv, ha deciso venerdì di rinunciare al tappeto rosso e alla diretta. In questo modo, è stato cancellato anche il picchetto degli sceneggiatori annunciato davanti all'hangar di Santa Monica in cui si tiene la cerimonia ogni anno.

