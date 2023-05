SGARBI DEVE SCEGLIERE: O CONSIGLIERE REGIONALE O SOTTOSEGRETARIO – IL CRITICO D’ARTI, NOTO PER LA SUA PASSIONE DA COLLEZIONISTA DI INCARICHI, È STATO DICHIARATO “INCOMPATIBILE” DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, IN QUANTO È GIÀ SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA. ORA AVRÀ DIECI GIORNI DI TEMPO PER SCEGLIERE UNA DELLE DUE CARICHE…