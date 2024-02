HOLLYWOOD TORNA (ONLINE) SUL TEVERE – DOPO IL CAMBIO ALLA DIREZIONE, CON L’ADDIO DI CONCITA DE GREGORIO E LA NOMINA DI BORIS SOLLAZZO, E L'ATTACCO HACKER CHE HA MESSO K.O. IL SITO PER QUASI UNA SETTIMANA, THE HOLLYWOOD REPORTER ROMA È TORNATO ONLINE – L’EDITORE GIAN MARCO SANDRI: “SIAMO RIUSCITI A RIMETTERE IN PIEDI L’INFRASTRUTTURA, NONOSTANTE UN ATTACCO VIOLENTISSIMO CHE SI INSERISCE NEI PROFILI DEL ‘SOCIAL ENGINEERING’. ORA INIZIA IL TERZO ROUND...”

Estratto dell’articolo di www.primaonline.it

Gian Marco Sandri - editore The Hollywood Reporter Roma

Dopo il cambio alla direzione, con le dimissioni di Concita De Gregorio e la nomina di Boris Sollazzo, il sito di The Hollywood Reporter Roma era rimasto off line, messo Ko da un attacco hacker. Il ripristino del portale ha offerto all’editore Gian Marco Sandri l’occasione per fare un bilancio del progetto, entrando in quello che ha definito il “terzo round” nella storia della testata.

“Nel dicembre 2021, ho dato il via a questo progetto da zero, creando un team attraverso consulenti con i quali ho stretto un’eccellente relazione” spiega Sandri. “Questo ha permesso di consolidare la cosiddetta ‘torre editoriale di controllo’. Durante il primo round, abbiamo analizzato il mercato come se fosse un avversario, mettendo alla prova l’intero team. In pugilato, sebbene l’atleta sul ring sia solo, dietro di lui c’è un team di circa 10-15 persone, invisibili ma fondamentali, dall’angolo del ring fino allo spogliatoio e la palestra”.

The Hollywood Reporter Roma

“Il secondo round è iniziato il 21 aprile 2023, quando siamo andati online presentandoci come ‘The Hollywood Reporter Roma’, sfruttando il Natale di Roma. Includere Roma nel marchio ‘The Hollywood Reporter’ è stata per me una vittoria personale, quasi come se avessi regalato alla Città Eterna i Giochi Olimpici o l’Expo. Nel secondo round, dicevamo, gli atleti iniziano a ‘toccarsi’ dopo essersi studiati. È un momento cruciale perché segna la vera partenza del match e al nostro angolo c’era l’ex direttrice Concita De Gregorio che ringraziamo ancora per l’apporto decisivo dato in questa ripresa del match”.

boris sollazzo

“Dopo aver discusso a lungo con il direttore Boris Sollazzo, che guiderà questo terzo round, possiamo affermare di essere entrati nella fase più vivace, scrive Sandri, in cui THR Roma non solo internazionalizzerà il mercato dell’informazione italiana sull’audiovisivo, ma si addentrerà anche in segmenti quali inchieste e servizi speciali, offrendo ai consumatori una visione chiara e trasparente del backstage di un settore industriale cruciale per il nostro Paese che ancora non è stato completamente svelato”. [...]

CONCITA DE GREGORIO DIRETTRICE DI THE HOLLYWOOD REPORTER ROMA boris sollazzo concita de gregorio presentazione the hollywood reporter roma