29 apr 2023 12:34

HUGH GRANT A CACCIA DELLO “SQUALO”! – L’ATTORE INGLESE TRASCINA IN TRIBUNALE IL TABLOID “THE SUN” (DI RUPERT MURDOCH) ACCUSANDO LA TESTATA DI AVERGLI PIAZZATO DELLE MICROSPIE IN CASA: “SONO SCONCERTATO, QUESTO GIORNALE CREDE DI ESSERE AL DI SOPRA DELLA LEGGE” – NEL 2011 GRANT DENUNCIÒ UN FURTO NEL SUO APPARTAMENTO. IN REALTÀ SI TRATTAVA DI UN’OPERAZIONE PER NASCONDERE LE CIMICI IN CASA – MURDOCH HA GIÀ DOVUTO RISARCIRE PER UN MILIARDO DI STERLINE LE VITTIME DELLE INTERCETTAZIONI