22 nov 2020 18:12

IANNONE, L’ESODATO DI BELEN - “STRISCIA” MARAMALDEGGIA SU ANDREA IANNONE SCARICATO DALLA RODRIGUEZ E SQUALIFICATO PER QUATTRO ANNI PER DOPING - STAFFELLI GLI CONSEGNA IL TAPIRO D’ORO: “SOR IANNONE, HA DETTO CHE LA SENTENZA DEL TAS LE HA STRAPPATO IL CUORE. MA PER QUELLO NON C'AVEVA GIA' PENSATO BELEN?" - LA RISPOSTA VINCENTE: "IL CUORE E' UN MUSCOLO, BISOGNA TENERLO ALLENATO..." - VIDEO