IN NINO VERITAS: "MONZON? ANDARE A TROVARLO IN CARCERE FU IMPORTANTE PER ME: VI RACCONTO IL MOTIVO – IL 2 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO BENVENUTI A RADIO2: NON ERAVAMO AMICI. LUI CON ME NON SI E' COMPORTATO BENISSIMO. PRIMA DI SALIRE SUL RING PARLAVO SEMPRE CON…” – VIDEO