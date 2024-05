ILARY E ALVIN SOFFIANO IL POSTO ALLA GREGORACI A “BATTITI LIVE” CHE SI SPOSTERÀ DA ITALIA 1 A CANALE 5. INVIATA DAL BACKSTAGE SARA’ REBECCA STAFFELLI – LO SCORSO GENNAIO PIER SILVIO BERLUSCONI AVEVA ANNUNCIATO L’AVVICENDAMENTO TRA LA BLASI E LA GREGORACI - LA SFIDA DEL BISCIONE ALLA RAI CHE SPOSTERA’ “TIM SUMMER HITS” SU RAI 1 CON LA RICONFERMATA ANDREA DELOGU E LA NEW ENTRY CARLO CONTI, CHE INIZIA COSÌ LA SUA CORSA VERSO IL RITORNO AL FESTIVAL DI SANREMO

Ciò che l’Isola dei Famosi ha unito, Canale 5 non divida. E così sarà. Come possiamo anticipare noi di FqMagazine, Ilary Blasi e Alvin – a meno di sorprese last minute – tornano assieme, stavolta sullo stesso palco e non a distanza come conduttrice e inviato, per condurre la nuova edizione di “Battiti Live”, sempre che il nome dello show rimanga questo.

Lo scorso gennaio, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, lo aveva annunciato, durante un incontro stampa a Cologno: “Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5”. Detto, fatto.

Al suo fianco ci sarà, dunque, Alvin mentre per le incursioni nel backstage sopra e sotto il palco dovrebbe arrivare Rebecca Staffelli, figlia di Valerio l’inviato storico di “Striscia la Notizia”.

Una rivoluzione a 360 gradi rispetto all’edizione dell’evento andato in onda su Italia , fino alla scorsa estate con buoni risultati in termini di ascolti e share, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Non si sa ancora se il format del contenitore musicale sarà lo stesso degli anni scorsi, ma si sta pensando di inserire qualche novità per rafforzarlo.

Un cambio drastico con la corazzata di Canale 5 pronta a contrastare e a far concorrenza alla promozione del Tim Summer Hits che andrà in onda, cambiando canale, da Rai 2 a Rai 1. Il contenitore musicale Rai avrà alla conduzione la riconfermata Andrea Delogu con la new entry Carlo Conti, che inizia così la sua corsa veloce verso il ritorno al Festival di Sanremo.

