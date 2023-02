Giuseppe Candela per Dagospia

ilary blasi silvia toffanin

LA PRIMA INTERVISTA (PROMOZIONALE) DI ILARY BLASI A VERISSIMO

Dal giorno dell'annuncio della rottura con Francesco Totti non ha mai rilasciato dichiarazioni. Qualche stories, poche paparazzate, le parole affidate ai suoi legali. Mai un commento. Ilary Blasi si prepara a tornare in tv, da aprile alla guida della nuova edizione dell'Isola dei Famosi (si fa per dire). Per questa ragione concederà la sua prima intervista all'amica Silvia Toffanin, a Verissimo ufficialmente per ragioni promozionali di rete. Ma sarà anche l'occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)?

roberto sergio foto di bacco

ROBERTO SERGIO SOGNA IL RUOLO DI AD DELLA RAI E SI "DISSOCIA" DAL CASO FEDEZ

Roberto Sergio sogna di diventare il nuovo amministratore delegato della Rai. Il direttore di Radio Rai è ora considerato in quota Fratelli d'Italia, forse per questo motivo è stato l'unico dirigente di spicco del servizio pubblico a dissociarsi dal caso Fedez. Sergio ha commentato così un post della pagina Facebook di Rai Radio1 che rilanciava le immagini del marito di Chiara Ferragni con Rosa Chemical: "Da Direttore di Rai Radio mi dissocio totalmente dalla riproposizione di questo video su Radio1 Rai. Tra le più brutte pagine di televisione". Intanto la Procura di Imperia ha già archiviato: "Non c'è reato".

luca e paolo

LUCA E PAOLO ALLA CORTE DI LORETTA GOGGI: I COMICI NEL CAST FISSO DI "BENEDETTA PRIMAVERA"

Il tanto atteso varietà di Loretta Goggi si farà e arriverà su Rai1 da venerdì 10 marzo. "Benedetta Primavera" metterà al centro la star dello spettacolo italiano che per l'occasione ha deciso di arruolare Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I due comici saranno presenti in tutte le puntate.

valentina bisti 1

LINEA BLU, VALENTINA BISTI ALLA CONDUZIONE AL POSTO DI DONATELLA BIANCHI?

Alle regionali nel Lazio la grillina Donatella Bianchi ha ottenuto un risultato deludente. C'è chi assicura un suo impegno all'opposizione, chi accenna al sogno di una candidatura alle elezioni Europee. O un ritorno a Viale Mazzini come se nulla fosse? Nell'attesa Linea Blu figura ovviamente in palinsesto, lontani da decisioni ufficiali ma per la conduzione circola con insistenza un nome inatteso: Valentina Bisti. Giornalista del Tg1 e già conduttrice di Unomattina. Come andrà a finire?

ELETTRA LAMBORGHINI

PIERO CHIAMBRETTI PUNTA SU ELETTRA LAMBORGHINI

Piero Chiambretti prepara il suo ritorno in tv con un nuovo show "La tv dei 100 e uno". Una trasmissione originale (?) dedicata ai più piccoli con ospiti vip, le registrazioni sono iniziate da qualche settimana. Pierino la peste ha deciso di puntare sulla presenza di Elettra Lamborghini, l'ereditiera ha già registrato la sua ospitata.

piero chiambretti

ORA POTETE DORMIRE SONNI TRANQUILLI: MONICA SETTA E TIBERIO TIMPERI HANNO FATTO PACE

Ora potete dormire sonni tranquilli: Tiberio Timperi e Monica Setta hanno fatto pace. Una pace politica, una pace televisiva, una pace di circostanza? Il conduttore è stato ospite di "Generazione Z", il programma notturno condotto dalla Setta. "Un mostro sacro della televisione", questa l'introduzione. Per l'occasione anche le domande in studio di Gaia Torlontano, figlia della conduttrice. E vissero tutti felici e contenti. O quasi.

tiberio timperi

INDOVINELLI

1) La conduttrice ha trovato un modo per risparmiare: frutta e verdura gratis in cambio di una foto con la negoziante. Una mossa non proprio elegante, di chi si tratta?

2) Il cantante per partecipare a un noto show ha chiesto e ottenuto un compenso di 100 mila euro. Chi è?

3) Il quotato giornalista ha deciso il suo prossimo impegno televisivo a casa dell'importante esponente di governo. Solo dopo è stato avvisato il direttore di turno. Di chi stiamo parlando?

ROBERTO SERGIO SI DISSOCIA DAL CASO FEDEZ

lite monica setta tiberio timperi 8 lite monica setta tiberio timperi 7 GAIA TORLONTANO GAIA TORLONTANO monica setta golden christmas