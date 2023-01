ILARY NON SI NASCONDE PIÙ! – LA BLASI, EVIDENTEMENTE STUFA DELLE FOTO DA ADOLESCENTI PUBBLICATE IN CONTINUAZIONE DA FRANCESCO TOTTI E LA NUOVA FIAMMA, NOEMI BOCCHI, ESCE ALLO SCOPERTO E FA UNA SERIE DI STORIES IN CUI TAGGA IL COMPAGNO, BASTIAN. LUI NON SI VEDE MAI, MA SI INTUISCE LA PRESENZA: IN UNA DELLE IMMAGINI SI VEDE UNA MANO CHE LE ACCAREZZA UNA CAVIGLIA. INDOVINATE CHE OROLOGIO AVEVA IL BEL TEDESCONE AL POLSO? MA CERTO, UN BEL ROLEX. SARÀ MICA DELLA COLLEZIONE DEL "PUPONE"?

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

le storie di ilary blasi con bastian da parigi 8

Ammiccante? Romantico? Acchiappaclic? Revenge-post? Le ultime due che abbiamo detto. Sono i segni particolari delle ultime foto pubblicate sui social da Ilary Blasi. Stanca di sfogliare giornali e siti dove campeggiano le foto di Francesco Totti abbracciato alla nuova compagna Noemi Bocchi, la conduttrice dell’«Isola dei Famosi» decide di prendersi una rivincita: sfoggiare anche lei un nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Sebastian Muller (anche se sotto forma di mano, ovviamente Rolex-munita, che le accarezza una caviglia).

Si tratta delle stesse foto circolate scattate dai soliti paparazzi e finite qualche giorno fa nelle mani di alcuni settimanali. La differenza è che ora c’ la benediizone della protagonista. È infatti proprio Ilary che pubblica queste tenere istantanee «di coppia».

Dal post si evince che – dopo un week-end in Svizzera, qualche giorno sulla neve, Capodanno in Thailandia tra Bangkok e Koh Samu - i due sono fuggiti a Parigi per un soggiorno romantico (nella story su Instagram c’ pure un video turistico che parte dall’Arco di Trionfo).

LA MANO DI BASTIAN CON IL ROLEX AL POLSO - STORY DI ILARY BLASI

Forse il motivo del viaggio in Francia per Ilary è tutto professionale (in questi giorni è in corso la settimana della moda parigina) ma intanto la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è goduta una serata romantica con Muller, originario di Francoforte e impegnato nel settore del fitness.

In una delle Instagram Stories si vede la mano di Bastian, che afferra la caviglia della conduttrice, mentre sono in macchina e lei tiene i piedi appoggiati sulle gambe dell'uomo. Negli altri scatti, Ilary Blasi è in una stanza d'albergo distesa sul letto, poi mostra la schiena scoperta, sensuale dettaglio del vestito scelto per la serata.

Infine, ha immortalato il tavolo dove avrebbe condiviso la cena con il suo nuovo amore. In questo caso, ha taggato il suo compagno Bastian Muller, ennesimo segno che non c'è più la volontà di nascondersi, ma sono entrambi ormai pronti a vivere a pieno la loro relazione. […]

ilary blasi e bastian a st moritz foto chi 2 ilary blasi e bastian a st moritz foto chi 1 le storie di ilary blasi con bastian da parigi 4 ilary blasi con bastian foto chi cover ilary blasi con bastian foto chi 9 ilary blasi e bastian a st moritz foto chi 3 ilary blasi con bastian foto chi ilary blasi con il nuovo fidanzato bastian e michelle hunziker a st moritz ilary blasi con il nuovo fidanzato bastian e michelle hunziker a st moritz ilary blasi e bastian a st moritz ILARY BASTIAN CHI ilary blasi e bastian a st moritz foto chi 4 le storie di ilary blasi con bastian da parigi 1 le storie di ilary blasi con bastian da parigi 3 le storie di ilary blasi con bastian da parigi 5 le storie di ilary blasi con bastian da parigi 6