25 giu 2023 10:10

ILENIA PASTORELLI, IN VERSIONE GRETA THUNBERG, CI RIFILA UNA LEZIONCINA NON RICHIESTA SUL DISINTERESSE DELLE PERSONE PER L’EMERGENZA CLIMATICA (“SI CONCENTRANO SULLA NUOVA FIAMMA DI DAMIANO DEI MÅNESKIN, SU STORIE PICCOLE, TUTTI A PARLARE SOLO DI AMORE”) E POI SI PREMURA DI FARCI SAPERE CHE HA L’OSSESSIONE PER GLI ACQUISTI ON LINE E COMPRA "VERE CAVOLATE COME L’UNICORNO CHE FA LA CACCA" (MA A QUESTO PUNTO NON E’ MEGLIO PARLARE DELLE TROMBATE DI DAMIANO DEI MANESKIN?)