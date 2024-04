IMMAGINATE UNA 56ENNE CHE, DOPO DUE MATRIMONI FALLITI E DUE FIGLI, SI RIFA’ DALLA TESTA AI PIEDI E SI METTE A FARE PORNO SU ONLYFANS: E’ LA STORIA DI RAE RICHMOND - BARBARA COSTA: “SI ERA LASCIATA ANDARE, NON CURANDOSI DI SÉ STESSA. L’INPUT CHE L’HA DESTATA DA UN SIMILE AVVILIMENTO È STATO…LA MANCANZA DI SESSO. RAE SI È RESA CONTO CHE NÉ COL PRIMO NÉ COL SECONDO MARITO IL SESSO ERA GRANCHÉ. COSÌ HA DIVORZIATO, HA INCONTRATO IL SUO COMPAGNO, CHE HA 20 ANNI MENO DI LEI, CHE L’HA INIZIATA AI PIACERI DEI SENSI. L’UNICO PROBLEMA E’ CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

Tu lo sapevi che se ti rifai il c*lo poi, per sei settimane, devi dormire a pancia sotto, e meglio che non ti siedi su una sedia, e comunque, da seduta, devi posare le terga novelle su un cuscino speciale? È quanto racconta Rae Richmond, signora di 57 anni che, prima di dare una svolta alla sua vita mettendosi a far sesso pazzo su OnlyFans, si è data una notevole "rinfrescata", “botox e filler non mi bastavano”, e si è fatta alzare e gonfiare i glutei, e alzare e gonfiare gli zigomi, sollevare e "stirare" gli occhi, tolte le borse, più un deciso lifting a viso e collo (le tette sono naturali?).

Peccato abbia deciso di procedere in fretta, in barba al chirurgo che le ha "tirato" il viso, che le ha detto di non poterle pompare il sedere prima del definitivo assestamento della faccia. La signora Rae ha cambiato chirurgo, ha fatto metter mano alle sue chiappe da un altro, che le ha aspirato il grasso su cosce e addome, per innestarlo nei glutei. Ma stare a pancia sotto per sei settimane, per adattare il deretano nuovo, con un viso liftato ancora mezzo convalescente, ha provocato a Rae dei mostruosi rigonfiamenti della faccia, e altre operazioni di aggiustamento.

La signora Rae Richmond ha agito in fretta, lei proprio non ce la faceva più ad aspettare. Infatti lei, a 56 anni… ha scoperto cosa significa godere a letto, cosa significa raggiungere l’orgasmo, più orgasmi, e quanto è soddisfacente farsi sane sc*pate. A 56 anni!!! L’immane scoperta la deve al suo nuovo fidanzato, Cam, personal trainer e più giovane di lei di 20 anni esatti.

Dovete sapere che la signora Rae Richmond non è stata una donna fortunata in amore: lei si è sposata giovanissima, e ha divorziato subito, e poi è stata a lungo in un secondo matrimonio con un marito dedito all’alcool che ha peggiorato la dipendenza dall’alcool che la signora Rae si portava dietro dall’adolescenza.

Col secondo marito ci ha fatto due figli, e ha deciso di lasciarlo "grazie" alla pandemia: chiusa in casa Rae si è lasciata andare, non curandosi di sé stessa, niente tinta ai capelli e niente remore di peso e bevute. L’input che l’ha destata da un simile avvilimento è stato… il sesso. La mancanza di sesso. Rae si è resa conto che né col primo né col secondo marito il sesso era granché. Anzi. Piacere sessuale mai pervenuto. Così ha preso in mano la sua vita, ha divorziato, ha seguito i 12 passi, e “per la prima volta, ho affrontato tutto da sola”.

Fino a che ha incontrato Cam, di cui si è innamorata ricambiata, ma soprattutto Cam l’ha iniziata ai piaceri dei sensi. Ed era ora! “Prima di Cam io ero una donna repressa”. La curiosità per ogni gioco di letto – e però, esclusivamente a due – per la signora Rae è stata intenibile. E il "vizio" di filmarsi con lo smartphone, il più eccitante. Seguito a quello di pubblicare online le loro “selvagge giravolte”.

Dopo esser passata per le mani del chirurgo, s’intende. Rae dice che si è liftata non per volere del fidanzato più giovane bensì “per me stessa: lui mi vedeva bella anche prima”. È quasi un anno che è su OF, e il suo score è alto, 0,8 per cento (ricordo che su OF ha più successo chi più si avvicina allo zero).

Rae Richmond ha lasciato il suo posto da impiegata 9-17 per “una carriera nel mondo dell’hard” home-made, clip col suo toy boy, e di sesso solista. Dice che “i miei abbonati sono uomini dai 25 ai 40 anni”. E per che cosa la pagano? “Per video di sesso a loro richiesta dove faccio l’insegnante sexy, l’infermiera sexy, la dolce milf”. Ma quel che più piace di Rae “è che il mio partner nella vita e su OF ha l’età di chi mi segue su OF. Si eccitano ad identificarsi in lui”.

Sarebbe una storia a lieto fine se non ci fosse quest’altro problema: da quando Rae fa porno su OF, non può più andare a messa! Lei è cristiana, credente e praticante: la sua comunità di fedeli timorati di dio la insulta online (e mugugna offline) per la via intrapresa. Rae non considera discordante la sua fede religiosa col suo lavoro sessuale su OF: “Io ho rapporti solo col mio fidanzato, e noi due siamo monogami. Chi ci parla dietro è bacchettone e invidioso”. Ma come fanno questi fedeli a sapere quello che Rae fa su OF, e nei dettagli? Si sono iscritti al suo canale? Ma non è contrario ai comandamenti di dio vedere porno? Poi ti tocchi e diventi cieco!

