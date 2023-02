16 feb 2023 16:29

IMPANIAMO COLETTA COME UNA COTOLETTA. ANZI NO! – UNA PARTE DI FRATELLI D’ITALIA VUOLE LA TESTA DEL DIRETTORE DEL PRIME TIME RAI MA LA MELONI NON HA NESSUNA VOGLIA DI APRIRE UN ALTRO FRONTE SCOMPAGINANDO GLI EQUILIBRI DI VIALE MAZZINI. L’UNICA CONCESSIONE CHE DONNA GIORGIA FARÀ AI SUOI TELE-FALCHI È CHIEDERE LA TESTA DI MONICA MAGGIONI. AL SUO POSTO, TRAMONTATA L’IPOTESI CHIOCCI, POTREBBE ANDARE…