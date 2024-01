IMPEPATA DI NOZZE PER SALVATORE ESPOSITO - L'ATTORE, FAMOSO PER AVER INTERPRETATO GENNY SAVASTANO IN "GOMORRA" E PAOLA ROSSI SI SPOSANO - IL 37ENNE NAPOLETANO HA PUBBLICATO IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO, SULLA PISTA DA PATTINAGGIO DEL ROCKEFELLER CENTER DI NEW YORK: "HA DETTO SI'" - VIDEO

la proposta di matrimonio di salvatore esposito a paola rossi 2

(ANSA) - Un inizio d'anno davvero importante per l'attore Salvatore Esposito, adorato dal grande pubblico per la sua intepretazione di Genny Savastano nella serie Sky Gomorra: in ginocchio sui pattini sulla pista di ghiaccio del Rockefeller Center a New York ha dato un anello alla fidanzata Paola Rossi chiedendole di sposarlo. "Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò" scrive pubblicando sui social il romantico e simpatico (perché l'attore non sa pattinare!) video con in sottofondo le note di Nuovo cinema paradiso di Ennio Morricone e annunciando ai fan la risposta positiva: "She said Yes".

"Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere" scrive ancora. Tantissimi gli auguri e i messaggi dei fan. (ANSA).

