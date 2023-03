GLI IMPREVISTI DELLA VITA: DALLE STALLE ALLE STATUETTE - LA RIVINCITA DI BRENDAN FRASER E KE HUY QUAN, VINCITORI DELL'OSCAR COME MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA E NON PROTAGONISTA - IL 50ENNE AMERICANO ERA UNO DEGLI ATTORI IN RAMPA DI LANCIO NEGLI ANNI '90 E GLI INIZI DEL 2000, MA LA SUA CARRIERA È DERAGLIATA DOPO IL SUCCESSO, TRA DEPRESSIONE, DIVORZIO, PROBLEMI DI SALUTE E ACCUSE DI AGGRESSIONE SESSUALE - ANCHE KE HUY QUAN HA DOVUTO TOCCARE IL FONDO PRIMA DEL RICONOSCIMENTO GLOBALE…

Estratto dell'articolo di Simona Siri per “la Stampa”

brendan fraser oscar 2023

[…] le storie di rivincita ci fanno sempre commuovere e quest'anno ne abbiamo avute in regalo due: Brendan Fraser e Ke Huy Quan, vincitori della statuetta rispettivamente per miglior attore protagonista e non protagonista. […]

Cinquantaquattro anni Fraser, cinquantuno Ke Huy Quan, hanno in comune la gioia della seconda possibilità, quella che pensi non arriverà più. «Fraser era su tutti i poster e poi all'improvviso non c'era più», ha scritto nel 2018 GQ in un articolo sulla carriera dell'attore canadese, iniziata nella commedia - Encino Man, ma soprattutto il grosso successo di La mummia, nel 1999 - e poi caduta nel nulla, deragliata forse anche per le accuse di aggressione sessuale fatte nel 2018 ai danni di Philip Berk, l'allora presidente della Hollywood Foreign Press Association per un episodio che risale al 2003.

ke huy quan michelle yeoh brendan fraser jamie lee curtis oscar 2023

Il divorzio, la morte della madre, i problemi di salute, il telefono che non suona più, la depressione. Un copione visto molte volte, fino a quando non arriva Darren Aronofsky e la parte di Charlie in The Whale. […] Ha dimostrato, ancora una volta, che Hollywood può essere l'ambiente più crudele al mondo, ma anche quello dove i sogni non muoiono mai.

Ke Huy Quan

«Il mio viaggio inizia su un barcone, prosegue in un campo profughi e arriva sul palco più importante. Sono il sogno americano», ha detto stringendo la statuetta Ke Huy Quan. […] La sua vittoria grazie al ruolo di Waymond, docile marito della protagonista (Michelle Yeoh) è un barlume di speranza per chi si sente dimenticati. «Devo tutto all'amore della mia vita, mia moglie Echo, che per 20 anni mi ha detto che un giorno sarebbe arrivato il mio momento», ha detto in lacrime.

Ke Huy Quan HARRISON FORD

Quando poi Everything Everywhere All At Once ha vinto come miglior film e a consegnare la statuetta al cast c'era Harrison Ford, l'abbraccio tra i due, insieme dopo 29 anni da quel film che ha cambiato la vita a entrambi, è stata la cosa più commovente della serata. […]

Ke Huy Quan brendan fraser the whale Ke Huy Quan HARRISON FORD Ke Huy Quan INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO brendan fraser oscar 2023. Ke Huy Quan INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO Ke Huy Quan I GOONIES brendan fraser oscar 2023.