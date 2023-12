GLI INCUBI DOMENICALI DI ALDO GRASSO: IN UN COLPO SOLO TUMULA ADRIANO CELENTANO, BIANCA BERLINGUER E BRUNO VESPA - “IN UNA TRANQUILLA DOMENICA TELEVISIVA NON MANCANO MAI I FANTASMI, LE SINDROMI, I FASTIDI, LE MITOLOGIE TORMENTOSE, I DISTURBI CULTURALI E POLITICI CHE COLPISCONO LA VITA ITALIANA CONTEMPORANEA. CELENTANO, TRA LA VISIONE MISTICA E IL METAVERSO. DAMILANO NON RIESCE A NON INFIERIRE SU CERTI DIRAZZAMENTI DELLA BERLINGUER. VESPA RIVELA CHE DA BEN 31 ANNI SCRIVE UN LIBRO CHE…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Celentano e il metaverso. In una tranquilla domenica televisiva non mancano mai i fantasmi, le sindromi, i fastidi, le mitologie tormentose, i disturbi culturali e politici che colpiscono la vita italiana contemporanea. Adriano Celentano interviene via telefono a Domenica in per omaggiare il suo amico e cantore Vincenzo Mollica e per annunciare un suo nuovo programma: «Tutto è pronto ormai, mancano pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7». «Un giorno la gente lo vedrà senza il bisogno di un televisore», si è limitato ad aggiungere Celentano, tra la visione mistica e il metaverso.

Berlinguer ti voglio bene. Marco Damilano, ospite di Giorgio Zanchini a Rebus parla delle radici dell’Italia di oggi: le immagini mostrano il famoso video in cui Benigni prende in braccio Enrico Berlinguer e le discese in campo di Silvio Berlusconi, sempre tra la folla adorante. A quel punto Damilano non riesce a non infierire su certi dirazzamenti: «Stavo pensando alle generazioni successive che però si sono poi intrecciate, quelle dei Berlinguer e dei Berlusconi. Ma questa è più una questione televisiva che politica».

Ah, è meglio star qui a guardare /i pianeti nuotare davanti a me /nell’oscurità del rebus.

Que Serà, Serà What will be, will be. Ospite di Serena Bortone a Che sarà c’erano , tra gli altri, il regista Damiano Michieletto e Bruno Vespa. Il primo, nel commentare i tragici eventi degli ultimi giorni, confonde l’epica con la tragedia, ma va bene lo stesso. Il secondo rivela che da ben 31 anni scrive un libro che esce a Natale (promosso in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, anche quelle del metaverso): 31 libri e circa 1.550 ospitate! Poi si avventura nella spiegazione de I figli di Medea , 1959, di Anton Giulio Majano ma fa confusione nel raccontare la trama.

Che è questa: un’annunciatrice interrompe la messa in onda in diretta della tragedia di Medea e dà la notizia del rapimento di un improbabile figlio di Alida Valli ed Enrico Maria Salerno da parte dello stesso padre. Sarà epica o tragedia? Di certo, il 32° libro di Vespa sarà una storia della tv italiana (meglio: di tutti i programmi che ha frequentato).

