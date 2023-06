INDIANA JONES E L’ULTIMO ACCHIAPPO: HARRISON FORD È RIMASTO “FOLGORATO DA MARINA DI GUARDO, MAMMA DI CHIARA FERRAGNI - INSTAGRAM RIMUOVE IL VIDEO DELLA NASCITA DEL FIGLIO E SFERA EBBASTA SCAPOCCIA - QUALCUNO GLI FA NOTARE CHE SI VEDEVA LA FESSA. E LUI: “ESISTE GENTE CHE NON NE HA ANCORA VISTA UNA?”- LA NUOVA VITA DI EUGENIA RIGOTTI: DA "UOMINI E DONNE" A AUTRICE DI "TEMPTATION" – LA FIORDELISI IN LACRIME E L’EX SUOR CRISTINA AVVISTATA CON UNA MISTERIOSA DONNA…

Ivan Rota per Dagospia

I pensieri di Sfera Ebbasta: “ Instagram ha rimosso il video in cui si vedeva nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida. Le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi di erba o che permettono a ste 4 scappate di casa di mostrare i loro capezzoli” . Un follower gli risponde : “Ma si vedeva la fessa , amico mio”. E lui :” Non avevo pensato che esiste gente che non ne ha ancora vista una , avete ragione.”

Domani inizia Temptation Island e il conduttore Filippo Bisciglia pubblica un post con un volto noto di Uomini e Donne corredato da queste parole: “Loro e tantissime altre persone sono la miglior benzina che un motore possa ricevere. Il motore di una macchina perfetta chiamata Temptation Island. Grazie a tutti ragazzi, siete meravigliosi. Il volto noto è Eugenia Rigotti.

Sta prendendo una brutta piega la storia tra i due gieffini Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che dice piangendo in una diretta Instagram: “Io non ce la faccio più, lui mi tratta male e pensa a fare il cantante e io glielo lascio fare allora“. E lui: “Mi dispiace, ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante… sta male , statele vicino.”

Rimasugli dell’ Isola dei Famosi : solo Corinne Clery si è esposta, ma ora tutti gli ex naufraghi parlano della poca disponibilitá e degli isterismi dell’ ex suor Cristina Scuccia e rivelano alcuni particolari. Sarebbe entrata in convento e poi rimasta per quindici anni perché era il sogno di sua madre. E alla partenza per l’ Honduras è stata accompagnata in aeroporto da una giovane donna…

Alberto Matano riconfermatissimo alla conduzione della prossima stagione di La vita in diretta e ancora solo. Intanto chi gli è vicino dice che tornerà in vacanza in Calabria con suo marito, l’avvocato di Cassazione Riccardo Mannino. Li aspettano acque trasparenti, spiagge incontaminate e magari poi una visita a Mara Venier a Santo Domingo.

Secondo alcuni Ilary Blasi “starebbe mantenendo il riserbo più possibile sulla propria vita privata perché le sue figlie, Chanel e Isabel, sono ancora minorenni ed esporle più del dovuto potrebbe essere dannoso. “ Ma Chanel sta più sui social che sui libri?

Wax e Maddalena Svevi , due dei finalisti di Amici , sarebbero in crisi. Da giorni non si seguono piú su Instagram. Si dice anche che abbiano litigato di brutto nel backstage di un programma televisivo…

Ieri sera c’era tutta la “milanesità di Milano” nel super-compleanno di Luca Cantore D’Amore, giovanissimo critico d’arte e uno dei giovani curatori piú in ascesa del panorama artistico contemporaneo. Un vero e proprio evento culturale, artistico e mondano: si perché per il suo compleanno è tornata la “Milano da bere”, persino i mitici “Paninari” in uno dei luoghi simbolo che li hanno accolti, il Gran Bar Tunisia.

Colpo di fulmine per Harrison Ford in Italia per presentare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è rimasto folgorato da Marina Di Guardo , ovvero la mamma di Chiara Ferragni , con la quale si è a lungo intrattenuto…

