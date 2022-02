1 feb 2022 20:25

INDOVINA CHI VIENE ALLA CENA NO-VAX? UNA CINQUANTINA DI PERSONE NON VACCINATE SI ATTOVAGLIA IN UN RISTORANTE VICINO ALESSANDRIA GIÀ SANZIONATO TRE VOLTE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID - AL LORO ARRIVO I CARABINIERI SONO STATI ACCUSATI DI VIOLARE LA COSTITUZIONE, NONCHÉ IRRISI PER LO STIPENDIO PERCEPITO. “LIBERTÀ, LIBERTÀ” È IL CORO CHE HANNO INTONATO I COMMENSALI DURANTE IL CONTROLLO, CHE SI È CONCLUSO CON…