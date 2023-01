Alberto Dandolo per Dagospia

francesca cipriani

Hanno letteralmente “bloccato” il volo Madrid - Milano qualche giorno fa. Trattasi di Maddalena Corvaglia e la sua vivace carlina Stellina. Durante il viaggio aereo infatti un nutrito gruppo di turisti bergamaschi di ritorno da un viaggio in Spagna ha letteralmente blindato la showgirl e il suo pelosetto per selfie, video e dirette varie. Ai concittadini di Cristina Parodi si sono uniti anche i 3 prestanti stewart presenti a bordo.

Francescona Cipriani è al settimo cielo. Dopo il "sobrio" matrimonio ha deciso di allargare la famiglia e di donare al suo ruspante neo marito un bebè. I due sposini ci stanno dando dentro come non vi fosse un domani! A quando il lieto evento? Ah, saperlo...

francesca manzini

Montecarlo, ristorante famoso e tavolo defilato prenotato per due a lume di candela. La bombastica scio' girl italiana durante la cena rivolgendosi al suo noto, ricco e stagionato corteggiatore urla con lasciva voce : " Sono già tutta bagnata. I tuoi occhi profondi mi stanno toccando dentro." L'imbarazzato imprenditore ha accennato un sorriso e chiesto il conto. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

maddalena corvaglia

Lui è un dirigente tv ed è noto a molti che sia un irrefrenabile feticista. Qualche notte fa è stato avvistato in un noto locale per scambisti a Cologno Monzese nella serata dedicata alla adorazione dei piedi. È stato tutto il tempo nudo in un camerino con una signorina di origini moldave a farsi calpestare in ogni dove dai suoi tacchi a spillo di 15 cm. Chi è?

Dite al redento comunicatore politico che Milano è piccola e gli escort e i pusher parlano. Parlano assai... E che presto qualcuno lo farà pubblicamente. Comunicatore avvisato mezzo salvato.

luca gervasi

Francesca Manzini ha infiammato la rete postando una sua foto col culo in primo piano. Sodo, dritto e turgido frutto di mesi di faticose sessioni in palestra. Dicono che la brava imitatrice e conduttrice di Striscia la notizia sia particolarmente orgogliosa delle sue ammiratissime chiappe.

Qualcuno fermi la simpatica ed egocentrica nobildonna campana Maria Consiglio Visco Marigliano, arguta opinionista di Forum e neo cuoca televisiva. La volitiva marchesa è alla svolta sexy e ha iniziato a postare foto ad alto tasso di stagionata sensualità . Guardare per credere.

rita ardolino

La famosissima e matura attrice ha recentemente e in gran segreto rifatto il tagliando a zigomi, tette e addome. Sui giornali e in tv però fa la paladina della bellezza naturale. Chi è? Ah, non saperlo...

Fermi tutti! Qualcuno avverta i responsabili delle case discografiche di tutto il mondo che l'ex olgettina Marystell Polanco ha già pronto un nuovo album di brani inediti che potrebbero spopolare dall'Europa al Latino America. Come non puntare su di lei e sul suo talento artistico! I mejo produttori musicali sono avvertiti.

Si chiama Luca Gervasi ufficialmente professione modello. Ma il conturbante ragazzo sta spopolando in rete e la sua pagina Instagram macina follower come se non vi fosse un domani . Il neo influencer è amatissimo dalle mejo milf de noantri che si contendono le sue attenzioni. Ma lui ha una unica musa ispiratrice: la nota teologa, sociologa e filosofa napoletana Rita Ardolino. Tra i due una esplosiva e irrefrenabile intesa intellettuale. Che le sue stagionate e sovraeccitate fanS se ne facciano una ragione!

