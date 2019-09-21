INDOVINELLO: QUALE CANZONE PRESENTATA ALLA SECONDA PUNTATA DELLE AUDIZIONI DI "X FACTOR 2019" CONTIENE NEL TESTO LA PAROLA DAGOSPIA (NON PRESENTE NEL TAGLIO ANDATO IN ONDA MA NEL VIDEOCLIP SU YOUTUBE)?

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