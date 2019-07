È INIZIATA LA RIVERGINATION DI ELIANA MICHELAZZO: SUL PALCO DI UN EVENTO LEGATO A MISS ITALIA ANNUNCIA CHE SCRIVERÀ UN LIBRO E CHE CI SARÀ ANCHE UN FILM SULLA SUA STORIA NEL ''PRATIGATE''. L'AGENTE CHE FINGE DI ESSERE STATA VITTIMA DELLA SUA SOCIA E CONVIVENTE PAMELA PERRICCIOLO, PUNTA A DIVENTARE LEI STESSA UN PERSONAGGIO DELLO SPETTACOLO VISTO CHE I SUOI CLIENTI, QUELLI CHE NON SONO STATI BULLIZZATI, SONO SCAPPATI

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

eliana michelazzo evento miss italia

Dallo studio di Live – Non è la D’Urso alla giuria per l’assegnazione della fascia di Miss Sorriso Lazio 2019? Eliana Michelazzo, protagonista del caso di cronaca legato alle false nozze di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone, ha annunciato infatti su Instagram che avrebbe preso parte al concorso, che si è svolto ieri sera a Le Terrazze di Casal Palocco, in qualità di giurata.

L’organizzazione di Miss Italia (Miss Sorriso è una delle fasce) ha però prontamente negato la presenza della Michelazzo nella serata, a fronte delle proteste di alcuni utenti, precisando che ha partecipato ad un’altra manifestazione (che, è bene specificarlo, condivideva lo stesso palco dell’evento dedicato alle aspiranti Miss ma si teneva prima). Anche il Messaggero, comunque, conferma la presenza della Michelazzo tra gli ospiti (non in giuria).

ELIANA MICHELAZZO MISS SORRISO LAZIO

“Stasera in giuria per la prima finale di Miss Sorriso Lazio 2019” – ha segnalato la Michelazzo sui suoi canali social. Fin da subito la news, poi smentita, faceva sorgere dei dubbi, anche perchè Eliana non ha mai avuto uno spazio tale nel mondo dello spettacolo che giustificasse il suo approdo, in quella veste, nello “show”. L’account twitter di Miss Italia è dunque corso ai ripari, al fine di mettere un freno alle polemiche social, specificando che la giuria, in realtà, era composta da Bruno Conti, Aida Yespica, Emanuele Propizio, Francesca Brienza, Grazia Schiavo, Alessio Scarchilli e Giulia Mannucci de Il Collegio.

In ogni caso la Michelazzo è davvero salita, nell’ambito della manifestazione collaterale, sul palco di Casal Palocco ed ha risposto ad alcune domande sull’ormai noto Prati Gate, continuando a dichiararsi vittima di truffa amorosa ed annunciando, senza remore, che molto presto racconterà la sua esperienza da “raggirata” in un libro e, successivamente, in un film, il cui progetto sarebbe ancora in fase di studio. Della serie: prima il danno, poi la beffa. O più semplicemente il business.

#ElianaMichelazzo annuncia la scrittura di un libro e un futuro film sul #PratiGate#MissSorrisoLazio2019 pic.twitter.com/1zw0EqnBYr — Roberto Mallò (@robymallo) 30 giugno 2019

stephan weiler eliana michelazzo eva henger eliana michelazzo eliana michelazzo targa sophia loren eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo prati michelazzo il cane benito eliana michelazzo menzione speciale mariangela melato ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO guendalina tavassi eliana michelazzo guendalina tavassi eliana michelazzo guendalina tavassi eliana michelazzo eliana michelazzo eliana michelazzo come anna magnani eliana michelazzo premio anna magnani eliana michelazzo