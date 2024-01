È INIZIATA LA RIVOLTA CONTRO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DOPO IL “NEW YORK TIMES” ANCHE ALTRI GIORNALI, COMICI, AUTORI E CREATIVI HANNO INTENTATO DELLE CAUSE CONTRO LE BIG TECH CHE SVILUPPANO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL PROBLEMA È DUPLICE: GLI EDITORI E I CREATORI DI CONTENUTI NON VENGONO PAGATI PER I CONTENUTI UTILIZZATI PER ADDESTRARE L’IA E, IN PIÙ RISCHIANO DI RIMANERE SENZA UN LAVORO QUANDO LA TECNOLOGIA SARÀ IN GRADO DI SOSTITUIRLI...

Articolo di “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Questo potrebbe essere l'anno in cui i creatori di contenuti si opporranno finalmente al capitalismo della sorveglianza. Nelle ultime settimane sono state intentate diverse cause da parte di fornitori di notizie grandi e piccoli, nonché di comici, autori e altri professionisti creativi che sostengono che il loro lavoro viene utilizzato ingiustamente per creare l'intelligenza artificiale che minaccia di farli fallire, scrive il Financial Times.

Una delle cause più importanti è stata intentata dal New York Times, che ha accusato sia OpenAI sia il suo proprietario Microsoft di aver utilizzato illegalmente milioni di contenuti giornalistici per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni - le stesse creazioni che potrebbero in ultima analisi sostituire il traffico di ricerca monetizzato sia dalle piattaforme tecnologiche sia dagli editori.

Il problema è quindi duplice. Non solo gli editori e i creatori di contenuti non vengono pagati equamente per i contenuti utilizzati per addestrare questi modelli, ma l'IA è anche pronta a sconvolgere seriamente il modo in cui i consumatori cercano informazioni online. In confronto, i 20 anni precedenti di rapace estrazione di rendite da parte delle Big Tech nei confronti dei creatori di contenuti potrebbero sembrare minori.

Attualmente, quando le persone utilizzano un motore di ricerca per ottenere informazioni, vengono visualizzati risultati che possono condurli ai siti web dei creatori. I creatori possono quindi guadagnare dal traffico attraverso la pubblicità digitale. Si tratta di un rapporto simbiotico, il che non significa che sia uguale. Da quando, nel 2000, Google ha introdotto il modello commerciale della vendita di annunci pubblicitari in relazione alla ricerca, i creatori di contenuti sono stati più o meno alla mercé delle condizioni di condivisione dei ricavi che Big Tech ha voluto offrire, sempre che ne offrisse.

La situazione ha iniziato a cambiare un paio di anni fa, quando l'Australia, seguita dal Canada, ha obbligato le piattaforme tecnologiche a negoziare i pagamenti con gli editori. È meglio di niente, ma i compensi sono sempre stati una frazione di quello che, secondo molti esperti, è un valore equo.

Un recente studio condotto da ricercatori della Columbia University, dell'Università di Houston e della società di consulenza Brattle Group ha quantificato l'ammanco. Hanno stimato che se Google desse agli editori statunitensi il 50% del valore creato dai loro contenuti giornalistici, essi dovrebbero sborsare tra i 10 e i 12 miliardi di dollari all'anno. Attualmente, il New York Times, uno dei maggiori editori di notizie, riceve appena 100 milioni di dollari in tre anni.

Ora l'intelligenza artificiale è pronta a rendere positiva anche questa relazione asimmetrica. Quando si pone una domanda ad un chatbot come ChatGPT di OpenAI o Bard di Google, non si viene inviati al sito web del creatore. Piuttosto, si riceve direttamente la risposta. Gli utenti rimangono nel giardino recintato della società Big Tech che possiede la piattaforma di intelligenza artificiale. Il fatto che l'intelligenza artificiale sia stata addestrata sugli stessi contenuti protetti da copyright che intende aggirare aggiunge un'ulteriore beffa.

Non sono solo i creatori di contenuti tradizionali a essere preoccupati. I marchi stanno creando i propri influencer virtuali sui social media con l'intelligenza artificiale, in modo da non dover pagare i circa 1.000 dollari per post che alcuni influencer reali fanno pagare. Anche gli scioperi degli attori e degli scrittori di Hollywood dello scorso anno hanno riguardato questa corsa al ribasso, in cui sempre più lavori creativi e impiegatizi saranno svolti da software.

È l'inversione definitiva e forse inevitabile del punto di partenza del world wide web, che consisteva nell'aiutare gli utenti a trovare e navigare facilmente tra la moltitudine di pagine web originali che sono nate con l'avvento di Internet. Come disse il cofondatore di Google Larry Page a un intervistatore nel 2004, "vogliamo farvi uscire da Google e portarvi nel posto giusto il più velocemente possibile".

Ma con la crescita di Google e di altre piattaforme tecnologiche, l'obiettivo è diventato quello di tenervi dentro, stringendo accordi esclusivi con altre aziende come Apple e Samsung per essere il loro provider di ricerca preferito. Hanno anche acquisito aziende in settori come la pubblicità digitale, i sistemi operativi mobili, i social media e così via, per recintare una parte sempre maggiore del territorio online e mantenere gli utenti sulla piattaforma.

È così che Google è arrivato a dominare la ricerca, che ovviamente dipendeva dalla possibilità di appropriarsi di contenuti protetti da copyright.

In un certo senso, l'intelligenza artificiale sconvolge questo modello. Dopotutto, è OpenAI di Microsoft, non il Bard di Google, a dominare la scena. Ma da un altro punto di vista, l'IA è solo un altro passo - forse l'ultimo - nel processo del capitalismo di sorveglianza. Si tratta di estrarre i dati e l'attenzione degli utenti e rivenderli in modo da creare costi di produzione sempre più bassi e margini di profitto sempre più alti per le piattaforme.

In effetti, una recente causa intentata dall'organizzazione giornalistica dell'Arkansas Helena World Chronicle in un'azione collettiva contro Google e Alphabet sostiene che gli accordi di "abbinamento illegale", in cui il gigante della ricerca si appropria indebitamente dei contenuti degli editori e li ripubblica sulla sua piattaforma, sono "solo estesi e aggravati dall'introduzione di Bard da parte di Google nel 2023" - dal momento che il chatbot si è formato su contenuti di editori, dall'Helena World Chronicle al Washington Post, nessuno dei quali è stato compensato.

Che i chatbot finiscano o meno per uccidere la ricerca, non c'è dubbio su chi siano i vincitori di quest'ultima iterazione del capitalismo della sorveglianza: Le grandi aziende tecnologiche. Speriamo che debbano pagare di più per quello che hanno preso.