INSEGNO AL RIBASSO - LA SECONDA SETTIMANA DEL “MERCANTE IN FIERA” È FINITA E I DATI SONO ANCORA TREMENDI: LA RAI AVEVA DATO AL PRESENTATORE QUINDICI GIORNI PER INVENTARSI QUALCOSA E DARE UNA STERZATA AGLI ASCOLTI CHE, PERÒ, RIMANGONO IMPANTANATI NELLE SABBIE MOBILI, NONOSTANTE L’ESPEDIENTE DELLO SCORPORO - DOPO IL FLOP ACCLARATO, VIALE MAZZINI CHIUDERÀ IL PROGRAMMA O LO SPOSTERÀ RIMPIAZZANDOLO CON LE REPLICHE DEI TELEFILM CHE RIUSCIVANO AD AVERE PIÙ PUBBLICO?

Marco Zonetti per Dagospia

pino insegno il mercante in fiera

Ieri, in fascia preserale su Rai2, si è conclusa la seconda settimana di trasmissioni del Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno. Se i dati dei primi sette giorni erano stati costellati dai seguenti risultati a dir poco esangui: 3.4%, 2%, 1.9%, 2.3%, 2.4%; quelli appena trascorsi, che hanno visto adottare finanche l'espediente dello scorporo dei dati in due tranche, si sono impantanati in analoghe sabbie mobili: 2.3%, 1.6%, 1.8% e 2.4%, 1.9% e 2%, 1.9% e 2.3%.

La seconda settimana segna anche la scadenza assegnata al programma per inventarsi qualcosa per risollevare le sorti della trasmissione, così da poter resistere fino a dicembre. Ricordiamo infatti che, a partire dal gennaio 2024, Insegno è già destinato, salvo ripensamenti dell'azienda, alla conduzione dell'Eredità al posto di Flavio Insinna.

pino insegno meme by edoardo baraldi

Se in due settimane i risultati sono rimasti quelli di cui sopra, inferiori a quelli ottenuti dalle ben meno costose repliche di repliche dei telefilm, è poco plausibile che possano risollevarsi nel prossimo futuro.

E, come abbiamo visto, neanche il trucco dello scorporo dei dati ha funzionato. La Rai intenderà quindi prendere provvedimenti? Il mercante in fiera - riesumato 17 anni dopo il flop su Italia1 - sarà spostato nel palinsesto o verrà chiuso tout court? Se invece dovesse restare in onda così com'è e lì dov'è, potrà sopportare la quotidiana goccia cinese dell'Auditel avverso?

pino insegno e lavinia abate

Le carte, visto che siamo in tema, appaiono in ogni modo sfavorevoli. Anche e soprattutto per il contribuente, visti i costi del programma in appalto...

GIORGIA MELONI PINO INSEGNO - VIGNETTA BY MACONDO spot il mercante in fiera 1 spot il mercante in fiera 2