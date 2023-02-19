INSTA-FLASH: ULTIME DA CASA FERRAGNEZ – MENTRE IL MARITO INSULTAVA MARIO GIORDANO, CHIARA FERRAGNI POSTAVA FOTO DELLA SUA GIORNATA MILANESE INSIEME AI FIGLI, SENZA FEDEZ (SARÀ PER QUESTO CHE LUI SBROCCA? STA PERDENDO FOLLOWER?) – MA GLI OCCHIUTI FOLLOWER HANNO NOTATO UN DETTAGLIO NON SECONDARIO: SI È RIMESSA LA FEDE AL DITO, E CI TIENE A MOSTRARLA. STA TORNANDO IL SERENO?

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“IL NOSTRO AMORE DURÒ PERCHÉ NON CI FU MAI SESSO” – AMANDA LEAR RACCONTA “LA SUA VITA” CON SALVADOR DALÌ: “NON MI DEFINÌ MAI AMANTE. E NEANCHE MODELLA. ODIAVA L'IDEA BORGHESE DEL MARITO CHE DI NASCOSTO FA I REGALI AD UN'AMANTE. ERA GALA CHE MI PAGAVA I VIAGGI, GLI ALBERGHI. FU UN MENAGE À TROIS DI CUI SI PARLÒ MOLTO” – “ERA COME IL DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE. INSOPPORTABILE IN SOCIETÀ. UN PAGLIACCIO. LONTANO DAI FLASH, SI TRASFORMAVA IN UNA PERSONA SQUISITA” – LA SPECIALIZZAZIONE IN “CHIAPPE” E LA PAURA PIÙ GRANDE: “NON RENDERMI CONTO DI DIVENTARE RIDICOLA CON L'ETÀ”

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GEDI D’ARGILLA – VI RICORDATE L’INCHIESTA SULLE BABY PENSIONI DEL GRUPPO DI “REPUBBLICA”? C’È UNA NOVITÀ: L’INPS HA ORDINATO AI DIPENDENTI RITIRATISI DAL LAVORO DI RIMBORSARE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO CIASCUNO – UNA DI LORO, L’EX ARCHIVISTA ANNA PILUDU, È GIUSTAMENTE IMBESTIALITA: “QUI CI SONO COLPE BEN PRECISE E NON SONO LE MIE, MA DEGLI AUTORI DENTRO A GEDI DI QUESTA TRUFFA, DEI SINDACATI E DELL’INPS CHE NON HA CONTROLLATO PERCHÉ IMPLICATA AD ALTI LIVELLI…”

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