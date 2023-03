INVOCANO LA PRIVACY SOLO QUANDO JE FA COMODO: PER FAR PARLARE DI LORO, LE CELEBRITÀ TIRANO FUORI DI TUTTO - DOPO UNA LUNGA DIETA DA INSTAGRAM, CON TANTO DI VOCI DI UN DIVORZIO DA SUA MOGLIE, FEDEZ È TORNATO A CONFESSARSI CON I FAN SCODELLANDO LA SUA TERAPIA PSICHIATRICA E FINENDO SU TUTTI I GIORNALI - BIANCA BALTI A "BELVE" HA RACCONTATO DELLO STUPRO SUBITO A 18 ANNI – NEGLI STATI UNITI BRAD PITT HA PARLATO DEI SUOI PROBLEMI DI ALCOLISMO, DEMI MOORE RACCONTÒ DI QUANDO SALVÒ LA MADRE DAL SUICIDIO E…

Estratto dell'articolo di Valeria Braghieri per "il Giornale"

[…] Uno degli aspetti che ci terrorizza di più di quest’epoca digitale, velocissima, dove non si è mai parlato tanto di privacy come da quando non ne esiste più, è proprio la scomparsa del pudore.

Sappiamo bene che ognuno gestisce la propria vita e tutto ciò che essa contiene, nel modo che ritiene. E sappiamo anche che un sacco di cose sono cambiate (in parte per fortuna) rispetto a quando la nostra educazione ci impigliava in mille tabù.

Ma continuare a leggere tutte queste confessioni a cielo aperto, colme di dolore, malattie, disagio, traumi e abusi sollecita lo stesso senso protettivo che sentivamo per quel bambino. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati, per motivi completamenti diversi, il rapper Fedez e la modella Bianca Balti.

Il primo ha raccontato sui social di aver avuto un crollo dopo la sospensione di uno psicofarmaco, la seconda ha confessato in tv di aver subito uno stupro all’età di diciott’anni: era a un rave, non era lucida e un ragazzo che aveva conosciuto quella stessa sera ha abusato di lei.

Confessioni atroci, seppur di segno completamente differente. Quella di Fedez si chiama «sindrome da sospensione»: il farmaco che gli avevano prescritto dopo l’operazione per il tumore al pancreas gli causava effetti collaterali indesiderati, ma anche interromperlo si è rivelato abbastanza deleterio. […].

Ma Fedez e la Balti non sono certo gli unici: il premio Oscar Charlize Theron ha raccontato pubblicamente di quando la madre ha ucciso il padre alcolista, l’attrice Bella Thorne ha confessato di aver subito, da bambina, ripetute violenze sessuali, come il regista Pedro Almodovar, in collegio, da parte di preti pedofili.

E ancora: Brad Pitt ha parlato dei suoi problemi di alcolismo, Demi Moore ha ricostruito in tv di quando, bambina, salvò dal suicidio sua madre e poi la violenza sessuale subita a 15 anni, i disordini alimentari, il dolore per l’aborto spontaneo quando stava con Ashton Kutcher, la battaglia contro alcol e droghe, i ricoveri in rehab... E Ronaldo (il fenomeno) tirò fuori la sua depressione, la psicanalisi e il fatto che per anni si era vergognato di ammetterlo e di parlarne. […]

