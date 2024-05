IO SO’ TAYLOR E VOI NON SIETE UN CAZZO – LA “UNIVERSAL” HA TROVATO L’ACCORDO CON TIKTOK PER FAR TORNARE IL SUO IMMENSO CATALOGO MUSICALE NEL SOCIAL CINESE. TUTTO “MERITO” (O COLPA) DI TAYLOR SWIFT: LA POPSTAR HA AGGIRATO IL BLOCCO PUBBLICANDO SULLA PIATTAFORMA BRANI DEL SUO ULTIMO DISCO. È L’UNICA ARTISTA AL MONDO CHE PUÒ CONTROLLARE DOVE VIENE RIPRODOTTA LA SUA MUSICA, E IL SUO COMPORTAMENTO HA INDEBOLITO LA POSIZIONE DELL’ETICHETTA, COSTRINGENDOLA A TRATTARE

@taylorswift At this hearing, I stand before my fellow members of The Tortured Poets Department with a summary of my findings. Album tonight. Fortnight music video tomorrow at 8pm et. ? original sound - Taylor Swift

Estratto dell’articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

taylor swift

Lo stallo è durato tre mesi. La guerra commerciale è iniziata a febbraio, quando Universal Music Publishing Group (UMPG) ha deciso di interrompere il suo contratto con la piattaforma di Byte Dance. La casa discografica ha accusato TikTok di "bullismo". Il social avrebbe infatti cercato di riformulare gli accordi per pagare meno i diritti dei brani […]. E così il catalogo discografico dell'etichetta, che comprende circa tre milioni di canzoni, è stato rimosso dalla piattaforma.

Ora TikTok e Universal Music Group hanno annunciato un nuovo accordo che prevede "una migliore remunerazione" per gli artisti della casa discografica. Non solo, il social si impegnerà anche per frenare le canzoni generate con l'IA sull'app.

[…] Nella scuderia di Universal ci sono artisti come Taylor Swift, Harry Styles, the Weeknd, Justin Bieber, Mariah Carey, Elton John, Adele, e Metallica. Ha anche i diritti di artisti come i Beatles, Bob Dylan, U2, Sting, Coldplay e Kendrick Lamar. Il potere contrattuale ha permesso alla casa discografica di iniziare un feroce braccio di ferro con la piattaforma. D'altronde stiamo parlando dell'unica compagnia musicale a detenere contemporaneamente nove dei dieci migliori album nella classifica musicale Billboard 200.

TIKTOK MUSIC

Tre settimane fa, però, Taylor Swift ha aggirato lo stallo tra Universal e TikTok, pubblicando sulla piattaforma alcuni brani del suo ultimo album The Tortured Poets Department. Sembra infatti che Swift, a differenza della maggior parte degli artisti che hanno firmato con la casa discografica, abbia raggiunto un accordo unico che le permette di controllare dove viene riprodotta la sua musica. Un accordo che le avrebbe dato il lasciapassare per TikTok. La decisione dell'artista ha inevitabilmente indebolito la posizione di Universal.

[…] TikTok e Universal non hanno rilasciato dettagli sui termini finanziari del loro accordo. Hanno solo spiegato che lavoreranno insieme per “realizzare nuove opportunità di monetizzazione” attraverso i servizi di e-commerce sull'app e che TikTok “investirà risorse significative” per creare nuovi strumenti come l’analisi dei dati e la "biglietteria".

universal music

[…] l'accordo […] arriva poco dopo la legge […] firmata di Joe Biden per vietare TikTok negli Stati Uniti. Ora ByteDance ha nove mesi di tempo per cedere la piattaforma, l'alternativa è essere vietata negli Usa. Il ban a cascata andrebbe anche a toccare tutti gli artisti Universal che sponsorizzano la loro musica su TikTok.

taylor swift the tortured poets department taylor swift 1 TIKTOK MUSIC TIKTOK MUSIC taylor swift the tortured poets department CASA BIANCA E TIKTOK - ILLUSTRAZIONE DI AXIOS taylor swift the tortured poets department 2 taylor swift taylor swift 45 taylor swift the tortured poets department taylor swift the tortured poets department release party taylor swift the tortured poets department taylor swift the tortured poets department 1