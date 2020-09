22 set 2020 11:43

ISOARDI FA LE PENTOLE, MA NON I COPERCHI – PESSIME NOTIZIE PER LA EX DI SALVINI: RAIMONDO TODARO, IL BALLERINO DI “BALLANDO CON LE STELLE” CON CUI HA TENTATO DI METTERE IN PIEDI UNA STORIA A FAVORE DI FOTOGRAFI, DOVRÀ SOTTOPORSI A UN INTERVENTO CHIRURGICO ALL'APPENDICE – “NULLA DI GRAVE” ANNUNCIA SELVAGGIA LUCARELLI SUI SOCIAL, MA LA CONVALESCENZA POTREBBE PESARE…