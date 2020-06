ISOARDI DALLA PADELLA ALL'INFARTO - ALL'INIZIO AVEVA DETTO DI NO ALL'OFFERTA DI RIESUMARE ''CHECK UP'', INTIMORITA PER L'INCOMPETENZA SULLE MATERIE MEDICHE E PER IL DECLASSAMENTO DAL PROGRAMMA QUOTIDIANO A QUELLO SETTIMANALE. MA L'ALTERNATIVA ERA UN ANNO A CUCINARE SU INSTAGRAM, E HA CAPITO CHE DOVEVA ACCETTARE L'OFFERTA

Alessandra Menzani per ''Libero Quotidiano''

Non occorre essere particolarmente maliziosi per vederci dietro scelte punitive. Prima la rimozione della "pericolosa sovranista" Lorella Cuccarini dalla Vita in diretta, adesso il caso di Elisa Isoardi, la bella ex fidanzata di Matteo Salvini che non è in un periodo felice. Le hanno cancellato La prova del cuoco dove si trovava benissimo, ma l'alternativa poco allettante che la Rai le ha offerto è quella di occuparsi di prostata e acciacchi vari in un programma a scadenza settimanale (e non quotidiano come quello culinario) che nasce dalle ceneri del defunto Check Up, sparito da quasi vent' anni e ora riesumato.

Pare che la statuaria 38enne di Cuneo inizialmente avesse declinato la succulenta proposta e poi, trovandosi a piedi, ci abbia ripensato. Ha fatto bene perché è sempre meglio esserci che non esserci. Ma lo smacco resta. E pensare che Elisa, per tre anni e mezzo fidanzata con Salvini, mollato via Instagram con una foto indimenticabile, e oggi felicamente (dice lei) single, durante la quarantena passata a Roma con l'anziana zia e il barboncino Zen ce l'aveva messa tutta.

La prova del cuoco era sospesa per motivi di sicurezza, ma lei alle 12, cascasse il mondo, era ai fornelli su Instagram con zia Gabriella, 87 anni, e con i cuochi del programma a friggere, impanare, provare ricette come l'amata bagna cauda, che la faceva sentire un po' nel suo Piemonte. E poi alle 19 puntuale, sempre sui social, dava vita all'«Aperitivo con Elisa» coinvolgendo amici esterni alla trasmissione come Al Bano o la filosofa Michela Marzano. Era il suo modo di passare il tempo e di stare vicino al pubblico. Fatica sprecata? Forse.

Elisa è tornata in onda per poco, poi il colpo letale: dopo 18 anni gloriosi, anche grazie all'era di Antonella Clerici che anni fa aveva sostituito quando la collega era in maternità, La prova del cuoco viene soppressa per sempre. E allora, scrive Dagospia, il direttore di Raiuno Stefano Coletta propone all'ex Miss Cinema Check up, storico programma di medicina in onda dal 1977 fino al 2002, cancellato 18 anni fa ma oggi attuale più che mai visti le recenti catastrofi sanitarie. Collocazione: la domenica mattina.

La Isoardi, intimorita per l'incompetenza sulle materie mediche e per il declassamento, in un primo momento avrebbe risposto picche, ma davanti alla prospettiva di un anno a cucinare sui social ha accettato l'offerta.

Elisa ha le spalle larghe. Da un lato, è vero, quello tra i fornelli era il programma della sua consacrazione, è altrettanto vero che la sua gavetta arriva da lontano. Anche il peggiore dei detrattori ammette che il suo successo non è arrivato per merito dell'ex fidanzato famoso. Elisa entra in Rai intorno al 2000, diciassettenne, quando partecipa a Miss Italia dopo essere già stata Miss Fragola e Miss Muretto. Studia recitazione, si fa le ossa a teatro, lavora come modella sfilando per Max Mara e Pignatelli, fa l'inviata per Massimo Giletti.

Era una delle cosiddette «Del Noce' s Angels» insieme a Eleonora Daniele e Caterina Balivo: fu l'allora direttore di Raiuno Del Noce, infatti, a darle il primo ruolo importante, la supplenza di Antonella Clerici tra i fornelli. E poi anche l'Oscar del vino. Affianca conduttori illustri come Pupo, Franco Di Mare, Claudio Lippi, Duilio Giammaria. Con lui, a Unomattina, le capitò di intervistare Salvini in studio. Lei indossava un tubino nero e diceva: «Sono veramente allietata».

Sorrideva, ma lui decisamente di più. E arrossiva. Da lì a poco esplosero le voci di una relazione, poi confermata. Una storia d'amore autentica finita per la lontananza e i troppi impegni. La prima conduzione in solitaria è nel 2014 con A conti fatti. Poi arriva la Prova del cuoco i cui ascolti non sempre hanno lievitato a puntino.

Nella prossima stagione Elisa fa il Check Up ma non solo. La conduttrice, per fortuna, ha Milly Carlucci dalla sua parte che la vuole a tutti i costi nella prossima edizione di Ballando con le stelle, il programma annullato in questi mesi per il Covid che vedrà la luce a settembre. Elisa danzerà, ritroverà il sorriso, e magari anche l'amore.

