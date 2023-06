LE ISOLE EGADI MEJO DI IBIZA: SI POTRÀ ANDARE OVUNQUE IN TOPLESS CON UN COSTO DA 20 A 125 EURO (IL COSTO VARIA DALLE DIMENSIONI DELLE TETTE) – OTTAVIO CAPPELLANI IRONIZZA SULL’ORDINANZA DEL SINDACO DI FAVIGNANA IN CUI VIETA DI GIRARE IN STRADA IN COSTUME DA BAGNO O A TORSO NUDO (PENA UNA MULTA, APPUNTO, DA 20 A 125 EURO). E COSA VOLETE CHE SIANO 125 EURO PER PASSEGGIARE SBALLONZOLANDO LE TETTE. COME SI DICE: FATTA LA LEGGE TROVATE LE MINNE!

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per La Sicilia

Meraviglioso. Alle isole Egadi, con un costo da 20 a 125 euro, si potrà andare dovunque in topless (suppongo che il costo dipenda dalle dimensioni delle tette).

In realtà, il sindaco di Favignana, con la sua ordinanza in cui vieta di girare in strada in costume da bagno o a torso nudo (pena una multa, appunto, da 20 a 125 euro) voleva ottenere, probabilmente, l’effetto contrario.

Ma chi se ne fotte delle intenzioni del sindaco: quello che importa è il risultato. E l’estate, si sa, è tempo di sfoggio e di sfarzo, di rich kids e panterone maculate, di nude look. E cosa volete che siano 125 euro per passeggiare sballonzolando, per assistere agli eventi culturali in perizoma e basta, ma anche per mettere in mostra glutei e pettorali oliati di maschioni depilati.

Sarà un’estate meravigliosa alle Egadi, altro che Ibiza. Sarà un’estate nudista patrocinata dal comune, la più bella “mostra” mai fatta alle Egadi: tutti, donne e uomini e multigender, con i filini interdentali come mutandinine, col l’approvazione del sindaco e un piccolo ticket da pagare. Se il ticket lo devi pagare ai vigili urbani o a un botteghino, ma che differenza fa?

Anche i vigili urbani sono molto contenti (meno le mogli).

Nel frattempo la voce si sta spargendo nel jet set internazionale, e flotte e frotte di yacht e ragazze trolley e comitive LGBTQ+ si stanno dirigendo verso le Egadi con i bagagli leggerissimi, pronti a buttare via i vestiti non appena sbarcati sull’isola. Non si è ancora capito bene se si potrà entrare con il solo perizoma anche nei ristoranti, ma di certo non saranno i ristoratori ad allontanare modelle e escort e aspiranti qualcosa (le “aspiranti” sono sempre molto richieste) nude.

Sì, credo che una qualche forma di mutandina, la più striminzita possibile, bisogna comunque tenerla, ma non per l’ordinanza, quanto per gli atti osceni in luogo pubblico. Ma il torso nudo ha il via libera!

Come si dice: fatta la legge trovate le minne!

