GLI ITALIANI COTTI PER A-LESSA! - ALESSIA MARCUZZI È LA VIP PREFERITA DAI NOSTRI COMPATRIOTI PER UNA SCAPPATELLA - SUL PODIO DELLA CLASSIFICA DEL SITO "INCONTRI-EXTRACONIUGALI" C'È ELISABETTA CANALIS AL SECONDO PORTO E DUA LIPA TERZA - "LE CELEBRITY CHE SI DENUDANO SEMPRE DI PIÙ SUI SOCIAL CONTRIBUISCONO AD INCENDIARE GLI ANIMI E LA PROPENSIONE AL TRADIMENTO RAGGIUNGE COSÌ IL PICCO PIÙ ELEVATO IN ESTATE" - NELLA TOP-10 C'E' ANCHE KENDALL JENNER, ELETTRA LAMBORGHINI, WANDA NARA E…

ALESSIA MARCUZZI

Da www.incontri-extraconiugali.com

Quest’anno è il mese di luglio quello più “caldo” per i tradimenti ed ecco che Incontri-ExtraConiugali.com ha realizzato il suo ormai consueto sondaggio sulle vip preferite dagli italiani per una scappatella. Nella classifica anche Kendall Jenner, Elettra Lamborghini, Wanda Nara, Emily Ratajkowski, Giulia De Lellis, Martina Colombari e Michelle Hunziker.

elisabetta canalis 3

«Certo è che le celebrity che si denudano sempre di più sui social contribuiscono ad incendiare gli animi e la propensione al tradimento raggiunge così il picco più elevato rispetto a qualunque altro periodo dell’anno» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Come di consueto, ecco anche quest’anno il ranking delle celebrity più hot dell’estate ideato dal portale Incontri-ExtraConiugali.com, che vede balzare Alessia Marcuzzi in cima alla classifica, merito anche dei sensualissimi scatti realizzati a Formentera e poi a Capri, che su Instagram hanno fatto impazzire i suoi fan.

dua lipa glastonbury 2024 2

Al secondo posto troviamo Elisabetta Canalis che è ora rientrata nella sua terra natale, la Sardegna, dove sta sfoggiano bikini supersensuali con l’underboob in vista. E sul podio anche Dua Lipa, al terzo posto con i suoi top audaci che lasciano intravedere il seno ed i suoi top con scollo all’americana.

kendall jenner 2

Poi ancora troviamo Kendall Jenner (quarta) che si è fatta riprendere completamente scalza al Louvre raccogliendo su Instagram 4,5 milioni di like; Elettra Lamborghini (quinta) che ad Ibiza sfoggia bikini a stampa zebrata che fanno pendant con il tatuaggio multicolore leopardato; Wanda Nara (sesta) che è tornata ad essere seguita con attenzione dai media per via della separazione dal calciatore Mauro Icardi; EmilyRatajkowski (settima) con il suo look che lascia poco spazio all’immaginazione; Giulia De Lellis (ottava) con i suoi 5 milioni di followersu Instagram a cui regala scatti ad alto tasso erotico; Martina Colombari (nona) anch’essa nuovamente sulla cresta dell’onda; e Michelle Hunziker, che chiude la classifica al decimo posto.

elettra lamborghini

«Complice il grande caldo, quest’anno già a luglio la voglia di evasione è più alta che mai» sottolinea Alex Fantini. Parliamo di una temperatura media dell’aria in superfici che già a giugnosi attestava a 16,66 gradi: +0,67°C rispetto alla media di giugno del periodo 1991-2020 e di +1,64°C rispetto alla media preindustriale (dati ERA5).

wanda nara 34

Insomma, vuoi il cambiamento climatico, vuoi il sole che porta ad un aumento del testosterone, vuoi anche le tentazioni provocate dai corpi più scoperti per via del caldo, certo è che questo è un mese “hot” sotto tutti i punti di vista.

Come ogni estate, Incontri-ExtraConiugali.com continuerà a garantire una rapida scappatella romantica sia a chi è in fuga da un matrimonio opprimente, sia a chi cerca una valvola di sfogo per salvare un rapporto preesistente con la garanzia di non essere colti in flagrante. «Perché il nostro servizio è anche e soprattutto questo: il più assoluto anonimato» conclude Alex Fantini.

alessia marcuzzi copia emily ratajkowski 5 MICHELLE HUNZIKER martina colombari michelle hunziker michelle hunziker martina colombari michelle hunziker martina colombari martina colombari martina colombari EMILY RATAJKOWSKI martina colombari martina colombari 1 michelle hunziker michelle hunziker 1 martina colombari 2 martina colombari 3 emily ratajkowski 3 emily ratajkowski 4 emily ratajkowski 2 giulia de lellis 55 giulia de lellis 56 emily ratajkowski 4 giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis 45 giulia de lellis emily ratajkowski 45 giulia de lellis emily ratajkowski kendall jenner 3 wanda nara emily ratajkowski alessia marcuzzi elettra lamborghini 56 elettra lamborghini elettra lamborghini 44 elettra lamborghini 3 wanda nara icardi elettra lamborghini elettra lamborghini 43 elettra lamborghini elettra lamborghini 77 kendall jenner 5 elettra lamborghini alessia marcuzzi alessia marcuzzi elisabetta canalis elisabetta canalis 5 elisabetta canalis elisabetta canalis Elisabetta Canalis dua lipa glastonbury 2024 1 dua lipa 5 dua lipa dua lipa a capri dua lipa a capri alessia marcuzzi