J-AX CONTRO I NO VAX: "VOGLIONO BASTONARMI, INVESTIRMI E RIEMPIRMI DI BOTTE. MI MINACCIANO DI MORTE. QUANDO LA POLITICA CAPIRÀ CHE SIAMO DI FRONTE A UN GRUPPO DI TERRORISTI ANTI-ITALIANI CHE SI STA RADICALIZZANDO, SARÀ, COME SEMPRE, TROPPO TARDI" – LO SFOGONE DEL RAPPER: "QUESTE PERSONE SONO BIANCHE E NON PARLANO ARABO, NESSUNO SI SCHIERA E FA NULLA PERCHÉ AD ALCUNI POLITICI FANNO COMODO..." (A QUALI, FUORI I NOMI!)

Un duro sfogo quello di J-Ax sulla sua pagina Instagram dopo le ennesime minacce ricevute dai negazionisti e dai no vax. Da tempo il cantante si batte perché si abbia consapevolezza di questa malattia e per diffondere messaggi pro vax, ma questo non è piaciuto a molti che lo hanno messo nel mirino delle minacce e degli insulti dei vari gruppi Telegram.

Sulla sua pagina social ha voluto pubblicare diversi video: «Ho ricevuto delle minacce da alcuni NO-VAX che vogliono: “Cercarmi, bastonarmi, investirmi e riempirmi di botte” Quando la politica capirà che siamo di fronte a un gruppo di terroristi anti-italiani che si sta radicalizzando, sarà, come sempre, troppo tardi», spiega nella didascalia e poi nei seguenti video argomenta quello che sta succedendo e il suo pensiero a riguardo, facendo un appello anche ai politici.

«Non è a prima volta (che viene minacciato), in passato mi hanno mandato anche foto dei proiettili. Queste persone sono bianche e non parlano arabo nessuno si schiera e fa nulla perché gli fanno comodo», prosegue facendo riferimento ad alcuni politici di cui non fa il nome, «Possono minacciare di morte e pedinare medici. Cari politici io spero che sappiate che state proteggendo delle persone pericolose che sono anti-italiane».

«Quando penso ai negazionisti penso agli operai del mondo dello spettacolo, a chi ha avuto le serrande chiuse per mesi. I negazionisti vogliono rovinare l'Italia e gli italiani. Tutto questo nasce da alcune mie dichiarazioni fatte in merito allìimportanza dei vaccini dopo che io e mia moglie abbiamo avuto un brutto Covid». Dei negazionisti afferma: «Chiunque capirebbe che si tratta di un'iperbole comica di chi nega che un virus abbia ucciso 5 milioni di persone nel mondo. Chi nega questo virus sta condannando a morte altri italiani».

Poi conclude: «Io capisco la paura delle persone che non vogliono vaccinarsi, noi che ci siamo vaccinati l'abbiamo avuta lo stesso, ma lo abbiamo fatto perché è un dovere civico. I negazionisti sono privilegiati che non sanno cosa è il Covid. Io non solo ho avuto il Covid, ma ho perso persone importanti per qusto virus, come il padre di Jad. Nessuno vuole togliere la libertà di nessuno, si tratta solo di rispettare la vita, il dolore e la morte delle persone, perché questo è il Covid».

