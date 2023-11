JEFF BEZOS PUNTA A SVECCHIARE IL "WASHINGTON POST" – CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA DIREZIONE: WILLIAM LEWIS È STATO NOMINATO EDITORE E AD DEL GIORNALE DI PROPRIETÀ DI MR. AMAZON – LEWIS, 54 ANNI, HA CO-FONDATO IL “NEWS MOVEMENT”, CHE SI CONCENTRA SULLA FORNITURA DI NOTIZIE AL PUBBLICO GIOVANE SU TIKTOK, INSTAGRAM, YOUTUBE E ALTRE PIATTAFORME SOCIAL - PRIMA HA AVUTO UNA LUNGA CARRIERA IN INGHILTERRA, LAVORANDO AL "DAILY TELEGRAPH"

(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Cambio della guardia al Washington Post: il proprietario Jeff Bezos ha nominato come editore e amministratore delegato del suo quotidiano William Lewis, un giornalista diventato dirigente che ha trascorso anni lavorando nei media britannici e per le società di proprietà di Rupert Murdoch. Una mossa motivata dall'obiettivo di tornare ad una gestione in attivo, dopo il calo di pubblico e abbonati, con conseguente taglio del personale e una perdita prevista per quest'anno di 100 milioni di dollari.

In qualità di Ceo di Dow Jones ed editore del Wall Street Journal dal 2014 al 2020, a Lewis è stato attribuito il merito di aver aumentato la base di abbonati digitali del Wsj. In un'e-mail allo staff, Bezos ha citato il background di Lewis sia come giornalista che come dirigente nel renderlo "un ottimo candidato" per l'incarico. "Quando ho conosciuto Will, sono stato attratto dal suo amore per il giornalismo e dalla passione per il successo finanziario", ha scritto Bezos. "Will incarna la tenacia, l'energia e la visione necessarie per questo ruolo. Crede che insieme costruiremo il giusto futuro per il Post".

jeff bezos

Dopo aver lasciato Dow Jones, Lewis, 54 anni, ha co-fondato il News Movement, che si concentra sulla fornitura di notizie apartitiche al pubblico più giovane su TikTok, Instagram, YouTube e altre piattaforme social. Prima Lewis ha avuto una lunga carriera in Inghilterra, lavorando come reporter ed editore economico e poi come caporedattore del Daily Telegraph. Nel 2010 è entrato a far parte di News Corp, di proprietà di Murdoch. Sostituisce Fred Ryan, che si è dimesso all'inizio di quest'anno dopo aver supervisionato gran parte del decennio di rapida crescita del Post da quando è stato acquistato da Bezos.

