Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 10 novembre 2019.

Jennifer Lopez con Le ragazze di Wall Street batte Alessandro Siani e il suo Il giorno più bello della mia vita con 1 milione 562 mila euro contro 1 milione 278, arrivato in due settimane a 4,7 milioni di euro. Non male, anche se credo al di sotto delle aspettative. Mi sembra un film caro, da 7-8 milioni di euro, se non sbaglio. Terzo è La famiglia Addams con 1 milione 150 mila euro e un totale di 4,9. Più o meno come il film di Siani. Segue Joker con altri 741 mila euro per un totale di 28 milioni.

Al suo esordio, Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri con un cast che va da Giampaolo Morelli a Fabio De Luigi, da Edoardo Leo a Gianmarco Tognazzi, arriva solo al sesto posto con 428 mila euro. Non è male, ma non è un film chiaro. Con un cast così sembrerebbe una commedia, invece è un noir anche piuttosto cupo tratto da una storia vera ambientato nel lontano 1995, quando la Juve vinceva il derby 5 a 0 con un goal di Ravanelli. Se vuoi fare un film alla Tarantino, con morti e sangue, perché scegliere degli attori popolari da commedia?

Non che non siano bravi, in ruoli finalmente un po’ diversi, ma il pubblico non ti crede. Meglio farlo con attori meno noti. Ma il film è interessante, come lo era il primo film di Alfieri, I peggiori. Notevolissimo De Luigi tifoso del Toro che reagisce sparando a un Forza Juve di troppo. Notevole anche il sano odio tra nordici e terroni, anche se questi anni ’90 sembrano più gli anni ’70… Se il film di Alfieri è ben al di sotto delle aspettative, penso, si sono mossi bene i due film provenienti dal Festival di Cannes, Parasite, settimo con 381 mila euro, e La belle epoque con 339 mila euro e ottime medie.

In America vince il kolossal storico Midway di Roland Emmerich con 17,5 milioni di dollari, ma con un budget da 100 milioni non è andato benissimo. Ancora peggio il secondo posto per Doctor Sleep di Mike Flanagan con 14, 1 milioni. Ne aspettavano al minimo 25. Si parla di una perdita di 20 milioni circa. Terzo posto per il film di pompieri coraggiosi Playing With Fire con John Cena (12, 8 milioni), e quarto posto per la commedia di Paul Feig con Emilia Clarke e Henry Golding, Last Christmas.

Quinto posto per Terminator: Destino oscuro con 10,8 milioni per un totale di 48 milioni di dollari. Con gli incassi stranieri il totale globale è di 199 milioni, sempre poco per quello che si profila con il flop dell’anno. Certo, se intitoli un film Destino oscuro…

