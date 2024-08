JLO SI BECCA IL “BEN” SERVITO – JENNIFER LOPEZ E IL MARITO BEN AFFLECK NON SI PARLANO PIÙ: LA COPPIA, CHE SI È SPOSATA NEL 2022, HA UN SOLO BENE IN COMUNE, LA VILLA DI BEVERLY HILLS MESSA IN VENDITA PER 68 MILIONI DI DOLLARI – AD AFFOSSARE ULTERIORMENTE L’UNIONE, GIÀ TRABALLANTE, È STATA LA NUOVA LINEA DI COCKTAIL DELLA POPSTAR, “DELOLA”. AL MOMENTO DEL LANCIO, LO SCORSO ANNO, AFFLECK…

(ANSA) - Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ai ferri corti e non si parlano neanche più. Lo riferisce Tmz, secondo cui l'assenza di comunicazione tra i due sta anche complicando la pratica di divorzio. La coppia si è sposata nel 2022.

Avrebbe dovuto sposarsi anche nel 2004 ma il matrimonio andò all'aria poco prima della data prestabilita. Sempre secondo Tmz, tra i due esiste un accordo prematrimoniale e l'unico bene in comune è la villa a Beverly Hills, al momento messa in vendita per 68 milioni di dollari.

Yahoo Entertainment riferisce anche che ad affossare l'unione abbia contribuito la linea di cocktail, Delola, di JLo oltre che l'ossessione per la fama dell'attrice, cantante e imprenditrice. Al momento del lancio, l'anno scorso, l'attore di Argo non ne fu affatto contento visto il suo passato da alcolista. Affleck non ha neanche gradito l'idea del documentario, 'This Is Me... Now: A Love Story', che parla della loro storia d'amore. Secondo fonti, la Lopez ha preferito la fama al matrimonio.

