JOHNNY, C'HAI ROTTEN LE PALLE! - JOHN LYDON SFANCULA L'EUROVISION: "UNO SHOW ORRIBILE E FASULLO", MA INTANTO PARTECIPERÀ ALLA PROSSIMA EDIZIONE, CHE SI SVOLGERÀ A LIVERPOOL - L'EX CANTANTE DEI SEX PISTOLS, CHE SARÀ SUL PALCO IN RAPPRESENTANZA DELL'IRLANDA, HA DICHIARATO: "GLI STIAMO DANDO LA POSSIBILITÀ DI USCIRE DAGLI SCHEMI. ANCHE SE NON HO ANCORA IDEA DI COME LASCIARE IL SEGNO SULLA COMPETIZIONE. A QUANTO PARE DEVO…"

Johnny Rotten

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

[…] A fine anno John Lydon sarà sul palco dell’Eurovision con la sua band - i Public Image Ltd. - in rappresentanza dell’Irlanda (la madre è della contea di Cork e il padre di Galway). «Queste persone mi hanno dato una fantastica opportunità di gareggiare - ha spiegato il 66enne punk rocker in un’intervista a RTE Radio 1 - ma l’intera cosa è assolutamente orribile per me. […]questi show mi sembrano del tutto fasulli».

Che sia la volta buona per rompere questo circolo vizioso e dare nuova vita al concorso? «Gli stiamo dando la possibilità di uscire dagli schemi - ha ammesso Lydon, alias Johnny Rotten ai tempi dei Sex Pistols - anche se non ho ancora idea di come lasciare il segno sulla competizione. A quanto pare devo fare il karaoke […]».

johnny rotten, oggi

Non resta dunque che attendere l’Eurovision 2023, che si svolgerà a Liverpool, dove Lydon e la sua band porteranno «Hawaii», brano dedicato alla moglie del frontman, Nora, malata di Alzheimer. «Ho pianto a dirotto quando ho scritto e inciso questa canzone - ha rivelato Lydon - e so che mia moglie, quando vedrà lo spettacolo, si scioglierà, Alzheimer o meno, […]».

Johnny Rotten 2 johnny rotten e nora forster 9 johnny rotten e nora forster 8 johnny rotten johnny rotten johnny rotten, cantante dei sex pistols e malcolm, manager del gruppo Johnny Rotten, Sex Pistols