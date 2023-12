KANYE… CON LA CODA TRA LE GAMBE - IL RAPPER KANYE WEST SI È SCUSATO CON LA COMUNITÀ EBRAICA PER LE SUE SPARATE ANTISEMITE. CON UN POST SU INSTAGRAM SCRITTO IN EBRAICO - L'EX MARITO DI KIM KARDASHIAN, GIÀ NOMINATO "ANTISEMITA DELL'ANNO" NEL 2022, SI ERA GIOCATO DIVERSE COLLABORAZIONI CON MARCHI DI LUSSO A CAUSA DELLE SUE USCITE...

Kanye West

Estratto dell'articolo di Giovanna Maria Fagnani per www.corriere.it

«Mi scuso sinceramente con la comunità ebraica… non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto, e mi rammarico profondamente per qualsiasi dolore che potrei aver causato… Mi impegno a imparare da questa esperienza per avere maggiore sensibilità in futuro. Il vostro perdono è importante per me e mi impegno a fare ammenda e a promuovere l’unione».

il post di kanye west nel quale si scusa con la comunita ebraica

Con queste parole in ebraico, riportate sull’unico post presente sul suo profilo Instagram, il rapper Ye, pseudonimo di Kanye West, si scusa con la comunità ebraica, dopo ripetute uscite antisemite, sia in pubblico, che nei testi delle sue canzoni. […] Il rapper era già stato nominato «Antisemita dell’anno» nel 2022 dall’organizzazione Campaign Against Antisemitism.

Durante il discorso a Los Angeles, intervallato da insulti anche contro marchi come Balenciaga, Gap, Louis Vuitton e dalla promessa di non sostenere Trump alle elezioni se non rimetterà in libertà Larry Hoover (il leader di una gang di Chicago che sta scontando sei ergastoli in un carcere in Colorado), Ye ha esclamato «Gesù Cristo, Hitler, Ye! Sponsorizzalo!!!» e dichiarato che gli ebrei possiedono «tutte le banche, gli ospedali e le scuole private di Los Angeles», riporta Tmz. […]

i tweet antisemiti di kanye west

Tra le uscite che gli sono valse il titolo di «antisemita dell’anno» c’è un messaggio che West scrisse su Twitter, immediatamente rimosso, che recitava: «Ho un po' di sonno stanotte, ma quando mi sveglio alzerò al livello 3 l'attacco agli ebrei. La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei».

