KEVIN SPACEY DI NUOVO SULLA BRECCIA – L'ATTORE AMERICANO, NELLA SUA PRIMA APPARIZIONE PUBBLICA DOPO L'ASSOLUZIONE NEL PROCESSO PER ABUSI SESSUALI, TIENE UN DISCORSO SULLA CANCEL CULTURE A OXFORD E RICEVE UNA STANDING OVATION – IL DUE VOLTE PREMIO OSCAR HA RECITATO UNA SCENA TRATTA DAL “TIMONE D’ATENE” DI SHAKESPEARE, CHE RACCONTA DI UN RICCO GRECO CHE VIENE RIFIUTATO DAI SUOI AMICI DOPO AVER PERSO I SUOI BENI… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Alex Ritman per www.hollywoodreporter.it

kevin spacey a oxford

In quella che si pensa sia stata la sua prima apparizione pubblica dopo essere stato dichiarato non colpevole delle accuse di violenza sessuale in un processo molto pubblicizzato nel Regno Unito, Kevin Spacey ha ricevuto una standing ovation dal pubblico dell’Università di Oxford lunedì 16 ottobre dopo una performance nell’ambito di una lezione sulla cancel culture.

Il due volte premio Oscar ha recitato una scena di cinque minuti tratta dal Timone d’Atene, l’opera di William Shakespeare sulla ricchezza, l’avidità e il tradimento che, secondo molti critici contemporanei, esplora quella che oggi viene definita cancel culture.

kevin spacey a oxford

Spacey […] è stato presentato dal giornalista, scrittore e sostenitore della libertà di parola Douglas Murray, direttore associato della rivista arci-conservatrice The Spectator. Murray, le cui opinioni sono state etichettate come legate a ideologie politiche di estrema destra, ha descritto Spacey come “uno dei grandi attori della sua generazione e una persona che sono orgoglioso di chiamare amico”.

Scritta da Shakespeare all’inizio del 1600, Timone d’Atene è la storia di un ricco cittadino della capitale greca che elargisce le sue ricchezze a compagni parassiti, per poi trovarsi rifiutato da loro quando perde la sua ricchezza. Alla fine, denuncia il genere umano e vive in isolamento in una grotta.

kevin spacey a oxford

Sebbene Spacey non abbia fornito alcun contesto sul perché abbia scelto un estratto di questa opera teatrale, la performance potrebbe essere vista come legata al suo rifiuto da parte di Hollywood e del mondo culturale sulla scia delle accuse di violenza sessuale emerse nel 2017.

L’esibizione di Spacey è avvenuta durante una lezione dedicata al defunto Sir Roger Scruton, un filosofo che nel 2019 era stato licenziato come consulente del governo dopo che un giornalista britannico aveva twittato una citazione troncata di un’intervista con Scruton in cui descriveva i cinesi come “una sorta di replica l’uno dell’altro”. Scruton è stato poi riconfermato dopo la pubblicazione della trascrizione completa.

kevin spacey a oxford

La performance all’Università di Oxford è avvenuta pochi giorni dopo che il Prince Charles Cinema di Londra ha rinunciato all’offerta di ospitare la prima mondiale di Control, il primo film di Spacey dopo il processo.

“Ieri sera siamo venuti a conoscenza del fatto che il vostro film vede la presenza di Kevin Spacey, ed è in particolare il suo primo film dopo il processo”, ha dichiarato a The Telegraph il gestore del cinema del centro di Londra. E conclude: “Il mio staff e io siamo inorriditi dal fatto che siamo stati citati insieme al suo nuovo film per la prima”.

kevin spacey a oxford kevin spacey a oxford