KILL WILL - IL 18 APRILE L'ACADEMY DECIDERÀ SE WILL SMITH "MANTERRÀ IL SUO OSCAR E AVRA' ANCORA UNA CARRIERA" - IN BILICO ANCHE I PROGETTI FUTURI DELL'ATTORE, TRA CUI "BAD BOYS 4" E IL DRAMMA SULLA SCHIAVITÙ DI APPLE TV "EMANCIPATION"- NEL FRATTEMPO, SMITH SCRIVERÀ UNA LETTERA UFFICIALE PER SCUSARSI DELLO SCHIAFFO A CHRIS ROCK E PER CHIEDERE IL PERDONO DEI GIURATI… - VIDEO

L.Jatt. per il Messaggero

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

Dopo quanto accaduto durante l’ultima cerimonia di consegna degli Oscar, Will Smith dovrà affrontare ora una lotta di due settimane per salvare la sua carriera mentre l’Academy pensa di portargli via la statuetta. Intanto la star sta pensando di “chiedere perdono” all’Academy in una lettera ai capi dei premi. Il vincitore come miglior attore aveva sferrato in diretta mondiale un ceffone al presentatore della serata, Chris Rock, reo di aver preso in giro la moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, per via della sua alopecia.

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

Il 18 aprile è dunque fissata un’audizione con l’Academy, e lì si scoprirà «se l’attore manterrà il suo Oscar - e una carriera», ha detto una persona vicina all’Academy stessa.

Smith chiamerà anche i capi degli Oscar “nelle prossime 24 ore” per perorare il suo caso, prima della resa dei conti alla fine di questo mese. «La situazione è in bilico. Smith scriverà una lettera ufficiale per scusarsi e implorare il perdono dei giurati», ha detto a The Sun una fonte vicina all’attore. Gli altri progetti della star, tra cui Bad Boys 4 e il dramma sulla schiavitù di Apple Emancipation, sono ora in sospeso poiché i capi degli studi si rifiutano di «prendere posizione troppo presto».

WILL SMITH CON L OSCAR

Un partecipante all’Oscar ha detto al giornale: «Smith non dice esattamente: “Mi dispiace per quello che ho fatto e mi vergogno” ma più che altro “Non mi interessa”». Da parte sua, il produttore degli Oscar, Will Packer, ha detto che a Rock è stato chiesto se voleva che Smith fosse rimosso: «Siamo pronti a prenderlo in questo momento. Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo» avrebbe detto secondo il Good Morning America .

Ma Rock ha respinto l’offerta e ha risposto: «No, sto bene». Il governatore dell’Accademia, Whoopi Goldberg ha insistito sul fatto che a Smith fosse stato chiesto di andarsene, ma si temeva che avrebbe fatto una scenata se la sicurezza avesse cercato di scortarlo fisicamente fuori. Ha aggiunto che i produttori e gli organizzatori degli Oscar hanno persino considerato la possibilità che Smith stesse vivendo «un momento maniacale, perché non è quello per cui è noto, prendere a schiaffi persone e cose del genere».

will e jada smith prima della cerimonia degli oscar

Goldberg non era presente agli Oscar e ha sottolineato che non stava parlando a nome del consiglio di amministrazione dell’Accademia. Chris Rock ha rifiutato di sporgere denuncia, ma domenica la polizia di Los Angeles ha confermato che potrebbe ancora chiedere che si svolga un’indagine completa della polizia.

Nel frattempo Smith ora potrebbe essere soggetto a «sospensione, espulsione o altre sanzioni» da parte dell’AMPAS, incluso il ritiro del suo Oscar.

L’Accademia ha scritto mercoledì: «Coerentemente con gli standard di condotta dell’Accademia, così come con la legge della California, al signor Smith viene fornito un preavviso di almeno 15 giorni per parlare in merito alle sue violazioni e sanzioni e l’opportunità di essere ascoltato in anticipo per mezzo di una risposta scritta».

L’intervista di Packer, che andrà in onda oggi alle 7 su ABC, arriva quando gli addetti ai lavori hanno affermato che a Rock, 57 anni, non è mai stato chiesto se Smith dovesse essere rimosso dalla cerimonia dopo l’attacco: «Nessuno ha mai chiesto a Chris se Will dovesse andarsene. Non lo hanno mai consultato. È stato il produttore degli Oscar Will Packer a prendere la decisione finale di lasciare che Will rimanesse».

WILL SMITH E LA MOGLIE CHRIS ROCK

Alcune persone hanno anche affermato che il presidente degli Oscar, David Rubin e il CEO Dawn Hudson avevano chiesto all’attore di Men in Black di lasciare la cerimonia dopo lo sfogo emotivo.

Ma fonti che avrebbero assistito alle discussioni tra i leader dell’Accademia affermano che non c’è mai stato alcun tentativo di rimuovere Smith dalla cerimonia.

WILL SMITH E LA MOGLIE

GLI INCONTRI

Smith da parte sua ha incontrato i capi degli Oscar martedì scorso per discutere delle ricadute dell’attacco, ha riferito Variety e alcune persone dicono che Rubin e Hudson abbiano parlato con Smith su Zoom per circa 30 minuti. Una fonte bene informata ha detto che Smith si è scusato con i leader dell’Accademia per le sue azioni e ha affermato di essere consapevole che ci sarebbero state delle conseguenze.

WILL SMITH E LA MOGLIE

Tuttavia, i partecipanti alla riunione di emergenza di mercoledì scorso del Consiglio dei governatori dell’Accademia hanno detto alla rivista di non ricordare che Rubin o Hudson avessero menzionato la presunta discussione con Smith. Le azioni disciplinari potrebbero includere un possibile divieto per un anno dagli Oscar, che impedirebbe anche a Smith di essere nominato per i premi.

La battuta di Rock, come detto, aveva preso di mira il taglio alla moda di Pinkett Smith, uno stile che ha "abbracciato" in seguito alla diagnosi di alopecia. «Jada, ti amo. “GI Jane 2”, non vedo l’ora di vederlo»,aveva detto Rock a Pinkett Smith, la cui testa ben rasata sembrava simile a quella di Demi Moore nel film del 1997.

chris rock dopo lo schiaffo di will smith

Non è ancora sicuro se Rock fosse consapevole del fatto che Pinkett Smith soffrisse di una condizione di caduta dei capelli quando Smith ha reagito con uno schiaffo e un avvertimento rabbioso: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!». Poco dopo, Smith è stato annunciato come il vincitore del premio come miglior attore ed è andato a ritirare la sua statuetta con una standing ovation da parte di molti suoi colleghi.

Nel suo discorso di accettazione, Smith si è poi scusato con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences - i cui membri votano per i premi - e quando la gravità della situazione è diventata chiara, Smith ha pubblicato scuse pubbliche su Instagram 24 ore dopo la cerimonia, dicendo che gli dispiaceva per Rock.

Ha detto che il suo comportamento era stato «inaccettabile e imperdonabile» e che lo ha lasciato «imbarazzato». «Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris» ha scritto. «Ero fuori di me e le mie azioni non erano proprie dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza».

LA REAZIONE DI CHRIS ROCK

Chris Rock

Intanto Chris Rock ha fatto la sua prima apparizione pubblica da quando Will Smith lo ha schiaffeggiato durante la cerimonia degli Oscar. Presentando l’ultima tappa del suo tour negli Stati Uniti, a Boston, il comico ha detto: «Sto ancora elaborando quello che è successo, quindi a un certo punto ne parlerò. E sarà serio e divertente, ma adesso racconterò alcune barzellette».

Chris Rock 3

Rock, che è stato accolto da una standing ovation dei fan, ha anche smentito alcune notizie dei media statunitensi secondo le quali aveva parlato con Smith dopo l’incidente. Le parole di Rock arrivano poco dopo che l’Academy ha rivelato che a Smith era stato chiesto di lasciare la cerimonia degli Oscar dopo l’incidente. «A Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso», si legge nella nota dell’Academy.