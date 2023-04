A LA7 CANTANO TROPPI GALLI - A “PIAZZAPULITA” FORMIGLI LANCIA UNA STILETTATA A MENTANA – IL DIRETTORE DEL TGLA7 CITA PIU' VOLTE LA VIGNETTA DI NATANGELO SU LOLLO-ARIANNA, PUBBLICATA SUL "FATTO", MA SI RIFIUTA DI MOSTRARLA: “SECONDO ME BRUTTA, È GIUSTO NON FAR VEDERE, POI VEDRETE CHE SE NE PARLERÀ DA TANTE PARTI” – E FORMIGLI, POCHE ORE DOPO DURANTE "PIAZZAPULITA", GLI RISPONDE INDIRETTAMENTE: “LE COSE, SE SI CITANO, SI FANNO VEDERE. SE NO, NON SI CITANO NEMMENO…”

Marco Zonetti per Dagospia

corrado formigli

La feroce polemica sulla vignetta di Natangelo pubblicata ieri sul Fatto Quotidiano, quella che disegna la moglie del ministro Lollobrigida, nonché sorella della presidente Meloni, a letto con un uomo di colore mentre il marito "sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica", ha monopolizzato gli organi d'informazione italiani, aprendo addirittura i notiziari e dilagando nei talk show. Su La7, Otto e mezzo di Lilli Gruber vi ha per esempio dedicato un'intera puntata.

LA VIGNETTA RIPARATORIA DI NATANGELO SU LOLLOBRIGIDA E ARIANNA MELONI - IL FATTO QUOTIDIANO

A seguire, ieri sera, è quindi parso inizialmente peculiare che Corrado Formigli, nella presentazione del suo Piazza Pulita incentrato perlopiù sulla "sostituzione etnica", non citasse minimamente la vignetta del Fatto. E anche durante il dibattito, il conduttore pareva determinato a non farne la minima menzione. Ci ha pensato però una sua ospite, Annalisa Chirico, a sollevare "l'argomento del giorno", dando così modo a Formigli di lanciare una frecciata rivolta, in tutta probabilità, a Enrico Mentana.

Andiamo con ordine. Gli ospiti di Formigli – Italo Bocchino, Stefano Cappellini, Aldo Cazzullo, Annalisa Chirico e Christian Raimo – stanno commentando le dichiarazioni del ministro Lollobrigida sull'immigrazione. Con Bocchino e Chirico in difesa del ministro, e Cazzullo, Cappellini e soprattutto Raimo critici verso l'espressione utilizzata da Lollobrigida, "sostituzione etnica", reputata razzista nonché uno dei cavalli di battaglia del nazismo e delle teorie complottistiche relative al piano Kalergi.

enrico mentana

Interpellata sull'argomento, Chirico sottolinea che, sì, il ministro ha usato quella formula ma "senza rivendicarla con orgoglio", tanto da aver poi rilasciato un'intervista sul Corriere della Sera in cui prende risolutamente le distanze dalle teorie complottistiche.

Dopodiché saltando di palo in frasca – mentre Raimo e Cappellini, inquadrati, sembrano pensare: "Eccola là" – la giornalista chiama espressamente in causa quella che era in fondo la tacita convitata di pietra del dibattito, ovvero la vignetta. Chirico la definisce "volgare e sessista" e Formigli interrompe un istante la sua ospite per invitare la regia a mostrare la vignetta in questione. In tono risoluto e guardando in camera, il conduttore puntualizza: "Le cose, se si citano, si fanno vedere, secondo me. Se no, non si citano nemmeno".

corrado formigli

Allusione al collega Enrico Mentana che poco prima, nel suo telegiornale delle 20.00 in onda sulla stessa rete, aveva citato più volte la vignetta di Natangelo rivendicando però con fermezza la scelta di non volerla far vedere?

Utile riportare per filo e per segno il discorso di Mentana al TgLa7: "In realtà dovremmo anche parlare di quello che ha monopolizzato di più, nei corridoi dei palazzi della politica, l'attenzione di maggioranza e opposizione, un po' in ordine sparso. Cioè la questione di una vignetta pubblicata questa mattina dal Fatto Quotidiano che riguarda la vicenda Lollobrigida, sapete, sostituzione etnica, con implicazioni che riguardano la vita privata di persone non politiche.

Siccome ne dovremo parlare senza mostrare la vignetta, e non vogliamo mostrare la vignetta, vedrete che se ne parlerà in tutte le trasmissioni. Ma l'importante, ecco, è non scendere a un livello molto basso com'è stato percorso, sia probabilmente nella vignetta scatenante, sia nei vari commenti e proteste che poco hanno a che fare in realtà con la politica nel senso più alto. Scusate quello che sembra uno slalom rispetto al problema: c'è una brutta vignetta, secondo me brutta che è giusto non far vedere, poi vedrete che se ne parlerà da tante, da tante parti".

enrico mentana 1

In chiusura di notiziario Mentana è poi tornato sull'argomento, e precisamente in questi termini: "Intanto, per gli appassionati di quella vignetta di cui vi abbiamo parlato, fra poco c'è Otto e mezzo. Tra gli ospiti di Lilli Gruber c'è anche Federico Palmaroli, Osho, e quindi sicuramente della vignetta si parlerà".

corrado formigli

A conti fatti, Mentana è riuscito a citare almeno sette volte la vignetta di Natangelo pubblicata sul Fatto Quotidiano, senza mai farla vedere una sola volta ai telespettatori. Più che uno slalom, uno slalom gigante. La frecciata di Formigli era quindi riferita a lui? Molto probabile.

CORRADO FORMIGLI CORRADO FORMIGLI

corrado formigli