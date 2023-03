lady gaga 3

1. OSCAR 2023, LADY GAGA: LA PERFORMANCE IN JEANS E T-SHIRT, SENZA TRUCCO

Estratto da www.rainews.it

Grande successo per Lady Gaga che, nella notte degli Oscar 2023, si è presentata sul palco senza trucco, con un look decisamente sobrio regalando una straordinaria versione di “Hold my hand”: la canzone candidata alla statuetta per il film “Top Gun: Maverick”. […] Ad ogni modo, il premio Oscar per la miglior canzone originale è stato assegnato a Maragadha Mani e Chandrabose per “Naatu Naatu”, colonna sonora del film “RRR”. In lizza c'erano Lady Gaga e Rihanna.

2.LADY GAGA BACIA BRENDAN GLEESON SUL TAPPETO ROSSO DEGLI OSCAR: FOTO

Da www.oggi-notizie.it

LADY GAGA BRENDAN GLEESON

I candidati all’Oscar, Lady Gaga e Brendan Gleeson si sono messi a proprio agio e hanno persino condiviso un bacio amichevole mentre erano sul tappeto rosso alla cerimonia del 12 marzo!

