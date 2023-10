LAI RAI MELONIANA ALL’INSEGNO DEL FLOP – NON C’È SOLO IL CLAMOROSO INSUCCESSO DI PINO INSEGNO A DOVER ALLARMARE VIALE MAZZINI: NELLE PRIME QUATTRO SETTIMANE DEL PALINSESTO AUTUNNALE LA TV DI STATO HA PERSO 248MILA SPETTATORI NEL GIORNO MEDIO RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO SCORSO - CANALE5 HA SORPASSATO RAI1, ITALIA1 STA STABILMENTE SOPRA RAI2 – AI PIANI ALTI DELLA RAI MINIMIZZANO: “CI VUOL TEMPO PER ABITUARSI AI CAMBIAMENTI…”

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO

Se fosse un film, sarebbe un horror. Se fosse un titolo, la grande fuga. Al sempre meno affezionato pubblico Rai non piace proprio la narrazione sovranista, e relativi volti, targati Meloni.

Secondo i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi, nelle prime quattro settimane del palinsesto autunnale (dal 10 settembre al 7 ottobre) la Tv di Stato ha smarrito la bellezza di 248mila spettatori nel giorno medio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; Canale5 ha sorpassato Rai1 (1,40 milioni di ascoltatori contro 1,36); Italia1 sta stabilmente sopra Rai2.

pino insegno meme by edoardo baraldi

Colpa, soprattutto, della clamorosa infilata di insuccessi collezionati dai nuovi “capitani” di Viale Mazzini: dal Mercante in fiera di Pino Insegno, inchiodato intorno al 2% di share, ad Agorà guidata da Roberto Inciocchi, che ha perso rispetto allo scorso anno il 21% di audience (pari a 89mila spettatori). A cui ieri se n’è aggiunto un altro. Il più inatteso e forse doloroso.

nunzia de girolamo 1

Anche il programma che il martedì sera avrebbe dovuto far dimenticare Bianca Berlinguer, migrata a Mediaset prima dell’estate, ha fatto flop. Avanti popolo , il people- show condotto da Nunzia De Girolamo sulle orme di Gianfranco Funari, ha difatti esordito con un deludente 3,6% di share. […] Solo 574mila spettatori sono rimasti sintonizzati sulla trasmissione pensata per imprimere l’impronta meloniana sul servizio pubblico, tanto da non badare a spese: 200mila euro a puntata il costo del talk, contro i 40mila spesi da Berlinguer nella passata stagione.

roberto inciocchi agora 4

E nemmeno a dire che è colpa del terzo canale se non tira: a seguire Linea Notte ha infatti guadagnato quasi un punto (4,4% di share).

[…] Una lettura tuttavia contestata ai piani alti Rai: «Ci vuol tempo per abituarsi ai cambiamenti». Con l’ad Roberto Sergio che ieri si è detto addirittura «indignato per la violenza mediatica, quotidiana e preventiva nei confronti», in particolare, di Pino Insegno e del suo programma «che non verrà chiuso».

pino insegno e lavinia abate

È «un professionista serio», ha protestato il capo azienda, annunciando pure l’arrivo di Massimo Giletti. E specificando che «Fedez non è stato epurato dalla Rai». Le “madrine”, per lui, sono più importanti dei risultati. Tanto c’è il canone, pagano i contribuenti.

