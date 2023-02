28 feb 2023 11:34

LAURA PAUSINI CELEBRA I 30 ANNI DI CARRIERA CON 3 CONCERTI IN 24 ORE, TRA NEW YORK, MADRID E MILANO - LA SUA CARRIERA È STATA CARATTERIZZATA DA MOLTI SUCCESSI MA ANCHE DA MOLTE POLEMICHE - QUANDO RIMASE CON LA "FARFALLINA" ALL'ARIA DURANTE UN CONCERTO IN PERÙ, IL RIFIUTO DI CANTARE "BELLA CIAO" PERCHÉ "È UNA CANZONE MOLTO POLITICA" E QUELLA VOLTA CHE FU CONTESTATA DA I SUOI FAN CUBANI DOPO CHE È STATA BECCATA IN COMPAGNIA DEI MEMBRI DEL CONTROSPIONAGGIO DELL’HAVANA…