LAVORA CON NOI! DAGOSPIA E' ALLA RICERCA DI UN GIORNALISTA DA INSERIRE NELLA REDAZIONE - SIETE CAPACI, BRILLANTI E MOTIVATI? AVETE FEGATO E NERVI SALDI? INVIATECI CURRICULUM E BREVE PRESENTAZIONE ALL'INDIRIZZO MAIL RDA@DAGOSPIA.COM-
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PUTIN DEVE FARE ATTENZIONE: SE SI INCAZZA ISRAELE SONO GUAI - IL PREMIER NAFTALI BENNETT HA DEFINITO “GRAVI” LE AFFERMAZIONI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO A “ZONA BIANCA”: “MENZOGNE”. TEL AVIV CONVOCA L’AMBASCIATORE DI MOSCA, E IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO, KULEBA, ATTACCA: “ANTISEMITISMO PROFONDAMENTE RADICATO NELLE ELITE RUSSE” - SUL CASO INTERVIENE ANCHE IL COPASIR: “L’INTERVENTO CONFERMA LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI” - L’UE: “OSPITARE GIORNALISTI RUSSI DI MEDIA BLOCCATI DALLE SANZIONI NON DEVE ELUDERE LE SANZIONI CONTRO LA PROPAGANDA RUSSA”
L’UCCELLINO DI TROIA DEI CINESI - PECHINO GUADAGNERÀ DAVVERI ALTRA INFLUENZA, ORA CHE ELON MUSK SI PAPPA TWITTER? DI CERTO, IL FONDATORE DI TESLA FA GROSSI AFFARI CON IL DRAGONE, CHE GLI HA SPIANATO LA STRADA PER UNA MEGAFABBRICA A SHANGHAI NEL 2019. XI JINPING POTRÀ FARE QUELLO CHE GLI RIESCE MEGLIO: RICATTARE! SE TWITTER FARÀ ARRABBIARE IL PARTITO COMUNISTA, GLI INVESTIMENTI DI MUSK POTREBBERO ESSERE MESSI A RISCHIO. LA PROMESSA DI SALVARE LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE FINIRÀ STRITOLATA DAL CAPPIO DI SETA CINESE?
“IL TUO RAGAZZO FA SCHIFO, È ORRIBILE. L'UNICA SQUADRA IN CUI POTREBBE GIOCARE È IL MONTEVARCHI. HAI IL FIDANZATO 'CANCRATO', SPERIAMO MUOIA. E TU SEI UNA SCHIFOSA NAPOLETANA" - LA FIDANZATA DEL GIOCATORE DELLA FIORENTINA LORENZO VENUTI NEL MIRINO DI UN BEONE DA TASTIERA ANNUNCIA CHE PROCEDERA’ LEGALMENTE: "OFFESE TROPPO GRAVI SUI SOCIAL, PRONTA DENUNCIA"
CAFONALINO - IL TOTO-QUIRINALE È FINITO DA UN PEZZO MA C'È SEMPRE UN'OCCASIONE PER PARLARE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DI GIOVANNI ORSINA E MAURIZIO RIDOLFI C'ERANO, OLTRE AGLI AUTORI, GUIDO CROSETTO, GAETANO QUAGLIARIELLO, STEFANIA CRAXI, STEFANO ANDREOTTI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…